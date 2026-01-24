Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države će svojim saveznicima ponuditi "ograničeniju" podršku, navodi se u novoj Nacionalnoj strategiji odbrane Pentagona.

U značajnom zaokretu bezbednosne politike, američko Ministarstvo odbrane sada kao primarnu brigu navodi bezbednost same teritorije SAD i zapadne hemisfere, a ne Kinu.

Za razliku od toga, prethodne verzije strategije odbrane, koje se objavljuju svake četiri godine, kao najveći bezbednosni izazov označavale su "višestruku pretnju" koju predstavlja Kina, piše BBC.

Trampove poruke o "podeli tereta"

Nova strategija dodatno učvršćuje nedavne izjave predsednika SAD Donalda Trampa, uključujući pozive saveznicima da preuzmu veći deo tereta u suprotstavljanju pretnjama koje dolaze iz Rusije i Severne Koreje.

Ovaj dokument na 34 strane usledio je nakon prošlogodišnjeg objavljivanja Nacionalne strategije bezbednosti SAD, u kojoj je navedeno da se Evropa suočava sa civilizacijskim kolapsom, iako Rusija nije predstavljena kao pretnja SAD.

Moskva je tada saopštila da je dokument "u velikoj meri u skladu" sa njenom vizijom.

Od "revizionističkih sila" do novog pristupa

Još 2018. godine Pentagon je opisivao "revizionističke sile", poput Kine i Rusije, kao "centralni izazov" po bezbednost SAD.

Nova strategija sada poziva američke saveznike da se više angažuju, navodeći da su partneri bili "zadovoljni" time da Vašington subvencioniše njihovu odbranu, iako se u dokumentu negira da ovaj zaokret znači američko povlačenje u izolacionizam.

- Naprotiv, ovo predstavlja fokusiran i istinski strateški pristup pretnjama sa kojima se naša nacija suočava - navodi se u dokumentu.

Fokus na američke interese

U izveštaju se navodi da je Vašington dugo zanemarivao "konkretne interese" Amerikanaca i dodaje da SAD ne žele da izjednačavaju američke interese "sa interesima ostatka sveta - da pretnja osobi na drugom kraju sveta ima isti značaj kao pretnja Amerikancu".

Umesto toga, dokument poručuje da će saveznici, naročito u Evropi, "preuzeti vođstvo u suočavanju sa pretnjama koje su za SAD manje ozbiljne, ali su za njih znatno veće".

Rusija kao "uporna, ali upravljiva pretnja"

Rusija, koja je pre gotovo četiri godine pokrenula invaziju punog obima na Ukrajinu, u strategiji je opisana kao "uporna, ali upravljiva pretnja istočnim članicama NATO-a".

Odnosi sa Kinom

Odnosi sa Kinom treba da se grade kroz "snagu, a ne konfrontaciju", navodi se u dokumentu. Cilj "nije dominacija nad Kinom, niti njeno gušenje ili ponižavanje".

Za razliku od prethodnih verzija strategije, Tajvan- samoupravno ostrvo koje Kina smatra svojom teritorijom - u dokumentu se ne pominje. Ipak, ističe se da SAD žele da "spreče bilo koga, uključujući Kinu, da dominira nad nama ili našim saveznicima".

Podseća se da su SAD krajem prošle godine najavile veliku prodaju oružja Tajvanu u vrednosti od 11 milijardi dolara, nakon čega je Kina odgovorila vojnim vežbama oko ostrva.

Ograničenija uloga SAD prema Severnoj Koreji

Strategija predviđa i "ograničeniju" ulogu SAD u odvraćanju Severne Koreje, uz ocenu da je Južna Koreja "sposobna da preuzme primarnu odgovornost" u tom pogledu.

Globalne akcije tokom Trampovog drugog mandata

U proteklih 12 meseci, otkako je Tramp započeo svoj drugi predsednički mandat, SAD su zarobile predsednika Venecuele Nikolasa Madura, izvele napade na navodne narko-brodove u istočnom Pacifiku i Karibima, kao i izvršile pritisak na saveznike u vezi sa preuzimanjem Grenlanda, a napadnut je i Iran u 12-dnevnom ratu sa Izraelom.

Strategija ponavlja da će Pentagon "garantovati američki vojni i komercijalni pristup ključnim tačkama", posebno Panamskom kanalu, Meksičkom zalivu (Zalivu Amerike) i Grenlandu.

Kraj idealizma, početak realizma

U dokumentu se navodi da će pristup Trampove administracije biti "fundamentalno drugačiji od grandioznih strategija posthladnoratovskih administracija".

- Napolje sa utopijskim idealizmom; unutra sa tvrdo prizemljenim realizmom - stoji u strategiji.

Kritike na račun NATO-a i reakcije saveznika

Na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu ranije ove nedelje, Tramp je tvrdio da SAD "nikada nisu dobile ništa" od NATO-a i da "nikada nisu tražile ništa zauzvrat".

Takođe je kritikovao Alijansu, tvrdeći da "Sjedinjene Države plaćaju praktično 100 odsto sve oko NATO-a".

Kanadski premijer Mark Karniizjavio je da se "stari svetski poredak neće vratiti" i pozvao srednje sile - poput Južne Koreje, Kanade i Australije - da se udruže.

- Srednje sile moraju delovati zajedno, jer ako nismo za stolom, naći ćemo se na meniju - rekao je Karni u Davosu.