Slušaj vest

Američke oružane snage su u petak izvele još jedan napad na plovilo koje se dovodi u vezu sa trgovinom narkoticima u istočnom delu Tihog okeana. Tom prilikom su dve osobe izgubile život, dok je jedna osoba preživela, saopštila je Južna komanda SAD.

„23. januara, po uputstvu ministra rata Pita Hegseta, Zajednička operativna grupa Južno koplje izvela je smrtonosni kinetički napad na plovilo kojim upravljaju Označene terorističke organizacije“, objavila je Južna komanda na platformi X.

Američka obalska straža navela je u izjavi za CNN da je o incidentu obaveštena od strane Južne komande i da trenutno sarađuje na operacijama potrage i spasavanja u vezi sa jedinim preživelim.

Ukupan broj poginulih u napadima na plovila za koja se sumnja da učestvuju u trgovini drogom sada iznosi najmanje 117. Ovi napadi deo su šire kampanje poznate kao Operacija Južno koplje, za koju je administracija Donalda Trampa saopštila da ima za cilj suzbijanje krijumčarenja narkotika.

Intenzitet američkih vojnih akcija ove godine je smanjen u poređenju sa prethodnim periodom. Poslednji napadi pre petka dogodili su se 31. decembra, kada su pogođena dva plovila, a tom prilikom je stradalo pet osoba.

Napad izveden u petak predstavlja prvi poznati udar na osumnjičene brodove za trgovinu drogom nakon vojne operacije u kojoj je venecuelanski predsednik Nikolas Maduro uhapšen u Karakasu i prebačen u Njujork radi suočavanja sa krivičnim optužbama. Maduro je ranije ovog meseca izjavio da nije kriv po svim tačkama optužnice.

Zvanično, američki predstavnici navode da su napadi na plovila i povećano vojno prisustvo na Karibima usmereni na zaustavljanje dotoka droge u Sjedinjene Države. Međutim, pojedini zvaničnici iz Trampove administracije su ranije, nezvanično, priznali da je jedan od ciljeva ove kampanje pritiska bio i uklanjanje Madura sa vlasti.

Prethodni napadi ostavili preživele

Raniji američki vojni udari na plovila osumnjičena za trgovinu drogom takođe su rezultirali preživelima. Jedan takav slučaj dogodio se 30. decembra, kada je nepoznat broj ljudi uspeo da napusti pogođeni brod.

Obalska straža je tri dana kasnije obustavila potragu za tim osobama.

U oktobru prošle godine, američke snage su izvukle dvojicu preživelih nakon napada na podmornicu u Karipskom moru. Oni su ubrzo potom vraćeni u svoje matične zemlje, Ekvador i Kolumbiju, dok su još dvojica članova posade stradala u tom incidentu.

Kontroverzni prvi napad u okviru operacije, izveden 2. septembra, takođe je imao preživele. Nakon što početni udar nije potopio plovilo, usledio je drugi napad tokom kojeg su ubijene dve osobe koje su se držale za prevrnuti brod.

