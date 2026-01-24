Slušaj vest

Na šokantnom snimku se vidi crna limuzina "Romulus" kako stoji na sredini terminala, gde su zaprepašćeni radnici i putnici posmatrali scenu.

Vozač je odmah izašao iz vozila sa podignutim rukama i govorio je u bunilu dok su službenici obezbeđenja pojurili u deo terminala zasut krhotinama.

- Sve se to dogodilo za nekoliko sekundi - rekao je jedan putnik.

Neidentifikovani vozač, koji je nosio dres Detroit Lajonsa, vikao je dok su ga odvlačili službenici obezbeđenja.

- Naš tim prikuplja informacije i nadamo se da ćemo uskoro imati više vesti - rekli su zvaničnici aerodroma.

Neuravnoteženi vozač, koji je priveden, udario je u šalter za prodaju karata nakon što je prošao kroz ulaz u terminal.

Zvaničnici su rekli da je šest osoba zbrinuto na licu mesta, a kompanija Delta erlajns je potvrdila za CBS News da nije bilo povređenih.

Avio-kompanija je saopštila da su trojica njenih zaposlenih pogođena krhotinama i da ih je medicinsko osoblje pregledalo odmah nakon sudara.

Nije jasno kako je automobil probio staklena vrata, a fotografije prikazuju metalne barikade ispred ulaza u terminal.