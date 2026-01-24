Slušaj vest

Veliki požar izbio je danas na vrhu stambene višespratnice u Njujorku, zahvativši više spratova, dok se gust, crni dim nadvio nad ovim delom grada.

Vatrogasna služba Njujorka saopštila je da je požar zahvatio nekoliko spratova pri samom vrhu stambene zgrade u Bronksu. Svedoci navode da se neposredno pre izbijanja vatre čula jaka eksplozija.

Vatrogasne ekipe nalaze se na licu mesta i pokušavaju da stave požar pod kontrolu. Prema informacijama nadležnih, vatra je izbila nakon dojave o eksploziji gasa, a gust dim koji se uzdiže sa vrha zgrade može se videti iz mnogih delova grada.

U intervenciji učestvuje više od 200 vatrogasaca i pripadnika hitnih službi, navodi se u saopštenju vatrogasne brigade, prenosi agencija AP.

Požar se brzo širi

Njujorški vatrogasci nastoje da obuzdaju vatru koja se, usled jakog vetra, brzo širi. Istovremeno, policija evakuiše stanare i zatvara okolne ulice kako bi osigurala bezbednost.

Za sada nema zvaničnih podataka o povređenima ili stradalima, ali je na terenu prisutan veliki broj vozila hitne pomoći.

Građanima je upućen apel da izbegavaju ovaj deo Bronksa kako bi se omogućilo nesmetano delovanje hitnih službi.