VIŠE OD 200 VATROGASACA SE BORI SA VATRENOM STIHIJOM! Stravičan požar na vrhu solitera u Njujorku! (VIDEO)
Veliki požar izbio je danas na vrhu stambene višespratnice u Njujorku, zahvativši više spratova, dok se gust, crni dim nadvio nad ovim delom grada.
Vatrogasna služba Njujorka saopštila je da je požar zahvatio nekoliko spratova pri samom vrhu stambene zgrade u Bronksu. Svedoci navode da se neposredno pre izbijanja vatre čula jaka eksplozija.
Vatrogasne ekipe nalaze se na licu mesta i pokušavaju da stave požar pod kontrolu. Prema informacijama nadležnih, vatra je izbila nakon dojave o eksploziji gasa, a gust dim koji se uzdiže sa vrha zgrade može se videti iz mnogih delova grada.
U intervenciji učestvuje više od 200 vatrogasaca i pripadnika hitnih službi, navodi se u saopštenju vatrogasne brigade, prenosi agencija AP.
Požar se brzo širi
Njujorški vatrogasci nastoje da obuzdaju vatru koja se, usled jakog vetra, brzo širi. Istovremeno, policija evakuiše stanare i zatvara okolne ulice kako bi osigurala bezbednost.
Za sada nema zvaničnih podataka o povređenima ili stradalima, ali je na terenu prisutan veliki broj vozila hitne pomoći.
Građanima je upućen apel da izbegavaju ovaj deo Bronksa kako bi se omogućilo nesmetano delovanje hitnih službi.
(Kurir.rs/Blic/news.cgtn)