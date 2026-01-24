Slušaj vest

Minesota se našla u središtu nove nacionalne kampanje Donalda Trampa usmerene protiv ilegalne imigracije, a ključna figura te akcije je Gregori Bovino, komandant Granične patrole čije su metode izazvale burne reakcije javnosti.

Bovino je pred novinarima u Mineapolisu sa ponosom izneo rezultate svojih operacija, ističući da je tokom prethodne godine privedeno više od 10.000 osoba koje je opisao kao „kriminalne ilegalne imigrante“. Dodao je da je samo u poslednjih šest nedelja uhapšeno oko 3.000, kako je rekao, najopasnijih kriminalaca aktivnih na području Mineapolisa.

1/9 Vidi galeriju Gregori Bovin, komandant Granične patrole Foto: OLGA FEDOROVA/EPA, Angelina Katsanis/FR172095 AP, CRAIG LASSIG/EPA

Ipak, njegovo prisustvo u gradu naišlo je na snažan otpor. Već narednog dana demonstranti su ga gađali hranom dok je hodao ulicama.

Napetosti u državi dodatno su eskalirale nakon incidenta početkom januara, kada je imigracioni službenik ubio 37-godišnju Rene Gud, što je pokrenulo masovne proteste i optužbe da savezna vlast sprovodi represiju nad lokalnom zajednicom.

Nikol Rene Gud, žena koju je ubio agent ICE Foto: Santiago Mejia/San Francisco Chronicle, Facebook

Prema pisanju Telegrafa, Pentagon je zbog pogoršane situacije naložio da se 1.500 vojnika stavi u stanje pripravnosti za moguće raspoređivanje.

Taktika "okreni i zapali"

Bovino, koji sebe često naziva „vrhovnim komandantom“, stekao je reputaciju po agresivnoj taktici poznatoj kao „okreni se i zapali“. Njegovi agenti izvode česte racije, razbijaju prozore na vozilima i nasilno ulaze u domove, što kritičari ocenjuju kao namerno zastrašivanje stanovništva.

Uprkos video-snimcima na kojima se vidi kako koristi suzavac protiv demonstranata, Bovino tvrdi da su njegovi postupci opravdani.

„Uveren sam da je upotreba sile bila potpuno primerena. Sve što radimo je zakonito, etički i moralno“, izjavio je.

Kontroverzna karijera

Njegovo delovanje u Mineapolisu kod dela javnosti izaziva ne samo strah, već i duboko gađenje, naročito zbog njegove profesionalne prošlosti i načina na koji se javno predstavlja.

Iako ističe broj hapšenja kao lični uspeh, njegova karijera opterećena je brojnim kontroverzama.

Povratak na istaknutu poziciju tokom Trampove administracije doneo je još brutalnije metode, koje kritičari opisuju kao otvoreno zastrašivanje zasnovano na rasnoj i etničkoj pripadnosti.

1/5 Vidi galeriju pucnjava u Mineapolisu Foto: Christian Zander/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bovino je dva puta bio tužen zbog rasnog profilisanja, što je uporno odbacivao. Prema sudskim dokumentima, njegovi maskirani i teško naoružani agenti zaustavljali su ljude tokom svakodnevnih aktivnosti i tražili dokaz o legalnom boravku, često isključivo na osnovu njihovog izgleda ili akcenta.

Posebnu buru izazvao je njegov nedavni javni nastup u Mineapolisu, kada je snimljen kako patrolira ulicama u dugom mantilu. Snimci su se brzo proširili društvenim mrežama, uz brojna poređenja sa nacističkim oficirima.