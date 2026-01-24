Planeta
ZEMLJOTRES POGODIO RUMUNIJU: Evo gde se zatreslo
Zemljotres magnitude 3 stepeni Rihtera zabeležen je u subota, 24. januar 2026 u 10:51 časova, na području Rumunije.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 45.8131 i dužine 26.7561.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 70 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
