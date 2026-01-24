Slušaj vest

Pentagonove nedelje šalje vojna pojačanja na Bliski istok, uključujući udarnu grupu nosača aviona i hiljade vojnika, dok američki predsednik Donald Tramp ne isključuje mogućnost napada na Iran zbog gušenja protesta u toj zemlji.

- Imamo masivnu flotu koja ide u tom pravcu i možda nećemo morati da je upotrebimo - rekao je Tramp novinarima u četvrtak, dodajući da se snage raspoređuju "za svaki slučaj".

Tramp je zapretio vojnom akcijom ukoliko Irannastavi sa pogubljenjima demonstranata, navodeći da bi u tom slučaju prošlogodišnji američki napadi na iranska nuklearna postrojenja "izgledali kao kikiriki".

1/5 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp govori na osnivanju Odbora za mir Foto: Markus Schreiber/AP, Evan Vucci/AP

Opsežna vojna pojačanja

Udarna grupa, predvođena nosačem aviona USS Abraham Linkoln i sa tri prateća razarača, napustila je Južno kinesko more i trenutno se nalazi u Indijskom okeanu. Njihovim dolaskom u region stiže oko 5.700 dodatnih vojnika.

Oni će se pridružiti snagama koje su već raspoređene, uključujući tri obalna borbena broda u Bahreinu i još dva razarača u Persijskom zalivu.

1/6 Vidi galeriju Američki nosač aviona "USS Abraham Linkoln" Foto: EPA / Cati Cladera, AP / US Navy

Avioni i vojna logistika u pokretu

Centralna komanda SAD potvrdila je i prisustvo borbenih aviona F-15E Strike Eagle, dok je Ministarstvo odbrane Ujedinjenog Kraljevstva saopštilo da je u Katar rasporedilo svoje avione Typhoon "u odbrambenom kapacitetu".

Analitičari takođe beleže kretanje desetina američkih vojnih transportnih aviona ka Bliskom istoku.

1/14 Vidi galeriju Protesti u Iranu Foto: NEIL HALL/EPA, Vahid Salemi/AP, UGC/VALIDATED UGC

Protivvazdušna odbrana i poređenje sa prošlom godinom

Jačanje vojnog prisustva usledilo je nakon što je Trampova administracija deo resursa iz regiona prethodno prebacila na Karibe radi pritiska na bivšeg predsednika Venecuele Nikolasa Madura.

Tako su u oktobru nosač aviona USS Džerald Ford i nekoliko razarača iz Sredozemnog mora preusmereni ka Karibima, dok je region napustio i USS Nimic.

1/6 Vidi galeriju Venecuelanski predsednik Nikolas Maduro u lisicama doveden u njujorški sud Foto: screenshot X

Aktuelna situacija podseća na prošlu godinu, kada su SAD rasporedile sisteme protivvazdušne odbrane, poput sistema Patriot, očekujući iranski protivnapad nakon američkog bombardovanja tri iranska nuklearna postrojenja.