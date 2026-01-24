Danas se nastavljaju pregovori u Abu Dabiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima između tri delegacije - ukrajinske, ruske i američke o postizanju mira u Ukrajini. Oni se vode iza zatvorenih vrata.

Ministarstvo spoljnih poslova UAE saopštilo je da su razgovori deo napora "da se unapredi dijalog i identifikuju politička rešenja za krizu". Bela kuća je prvi dan pregovora u petak ocenila kao produktivan.

Poslednjih dana zabeležen je talas diplomatskih aktivnosti, od Švajcarske do Kremlja, iako između dve strane i dalje postoje ozbiljne prepreke.

Iako je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u četvrtak u Davosu, u Švajcarskoj, izjavio da je potencijalni mirovni sporazum "skoro spreman", pojedina osetljiva pitanja, naročito ona koja se odnose na teritorijalna pitanja, ostaju nerešena.

Samo nekoliko sati pre početka trilateralnih razgovora u UAE, ruski predsednik Vladimir Putin razgovarao je o mogućem rešenju za Ukrajinu sa izaslanicima američkog predsednika Donalda Trampa, Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, tokom višesatnih noćnih razgovora.

Kremlj insistira da bi, kako bi se postigao mirovni sporazum, Kijev morao da povuče svoje trupe sa istočnih teritorija koje je Rusija anektirala, ali koje još uvek nije u potpunosti zauzela.