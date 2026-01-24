UŽIVO NASTAVLJENI PREGOVORI U ABU DABIJU: Zelenski zahteva HITNO slanje PVO sistema, Sibiha BESAN: "U ruskom napadu na Kijev i Harkov pogođen pregovarački sto"
Danas se nastavljaju pregovori u Abu Dabiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima između tri delegacije - ukrajinske, ruske i američke o postizanju mira u Ukrajini. Oni se vode iza zatvorenih vrata.
Ministarstvo spoljnih poslova UAE saopštilo je da su razgovori deo napora "da se unapredi dijalog i identifikuju politička rešenja za krizu". Bela kuća je prvi dan pregovora u petak ocenila kao produktivan.
Poslednjih dana zabeležen je talas diplomatskih aktivnosti, od Švajcarske do Kremlja, iako između dve strane i dalje postoje ozbiljne prepreke.
Iako je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u četvrtak u Davosu, u Švajcarskoj, izjavio da je potencijalni mirovni sporazum "skoro spreman", pojedina osetljiva pitanja, naročito ona koja se odnose na teritorijalna pitanja, ostaju nerešena.
Samo nekoliko sati pre početka trilateralnih razgovora u UAE, ruski predsednik Vladimir Putin razgovarao je o mogućem rešenju za Ukrajinu sa izaslanicima američkog predsednika Donalda Trampa, Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, tokom višesatnih noćnih razgovora.
Kremlj insistira da bi, kako bi se postigao mirovni sporazum, Kijev morao da povuče svoje trupe sa istočnih teritorija koje je Rusija anektirala, ali koje još uvek nije u potpunosti zauzela.
Sve što se juče dešavalo na pregovorima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima možete pročitati OVDE.
800.000 ljudi u Kijevu bez električne energije na -10 stepeni!
Pre subotnjeg bombardovanja, Kijev je već pretrpeo dva masovna noćna napada od početka Nove godine, koja su ostavila stotine stambenih zgrada bez struje i grejanja.
Zamenica premijerke Ukrajine izjavila je u subotu da je nakon najnovijeg ruskog napada oko 800.000 ljudi u Kijevu ostalo bez električne energije, u trenutku kada su se temperature u gradu kretale oko minus 10 stepeni Celzijusa.
Indija i EU žele da sklope "majku svih sporazuma"
Indija i EU nadaju se da će sledeće nedelje u Nju Delhiju sklopiti takozvani "majku svih sporazuma", kada se šefovi Evropske unije sastanu sa indijskim premijerom Narendrom Modijem, prenosi AFP. Dve ekonomske sile nastoje da prodube međusobne odnose u vreme globalnih izazova.
Suočene s pritiscima iz Kine i Sjedinjenih Američkih Država, Indija i Evropska unija pregovaraju o obimnom sporazumu o slobodnoj trgovini. Razgovori, koji su prvi put pokrenuti pre gotovo dve decenije, sada se približavaju završnoj fazi.
- Nalazimo se na pragu istorijskog trgovinskog sporazuma - izjavila je ove nedelje predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.
Fon der Lajen i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta prisustvovaće u ponedeljak obeležavanju Dana Republike Indije, dok je za utorak zakazan samit EU-Indija, na kojem se očekuje formalno postizanje dogovora.
Postizanje sporazuma, koji je indijski ministar trgovine Pijuš Gojal opisao kao "majku svih sporazuma", predstavljalo bi veliki uspeh i za Brisel i za Nju Delhi, dok obe strane nastoje da otvore nova tržišta suočene s američkim carinama i kineskim izvoznim ograničenjima.
Zvaničnici, međutim, naglašavaju da ovaj dogovor nije samo ekonomske prirode.
- EU i Indija se sve više približavaju u trenutku kada je međunarodni poredak zasnovan na pravilima pod dosad neviđenim pritiskom zbog ratova, prinude i ekonomske fragmentacije - izjavila je u sredu visoka predstavnica EU za spoljnu politiku Kaja Kalas.
Zelenski: Vojni predstavnici pridružuju se razgovorima
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da će u subotu pregovorima prisustvovati i visoki predstavnici ukrajinskih oružanih snaga i vojne obaveštajne službe.
Napadi na energetsku infrastrukturu
Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je Rusija tokom napada lansirala 375 dronova i 21 raketu na Ukrajinu. Ponovo je bila meta energetska infrastruktura, zbog čega su veliki delovi prestonice ostali bez struje i grejanja.
Putin razgovarao sa Trampovim izaslanicima pre početka trilateralnih pregovora
Samo nekoliko sati pre nego što su započeli trojni pregovori u Abu Dabiju, ruski predsednik Vladimir Putin razgovarao je o mogućem rešenju za Ukrajinu sa izaslanicima američkog predsednika Donalda Trampa, Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, tokom višesatnih noćnih razgovora.
Pregovori Ukrajine, Rusije i SAD nastavljeni u Abu Dabiju
Pregovori između Ukrajine i Rusije, uz posredovanje SAD, nastavljeni su u subotu u Abu Dabiju, rekao je izvor upoznat sa situacijom za Rojters. Ovi retki trilateralni pregovori, sa ciljem okončanja gotovo četvorogodišnjeg rata, započeli su u UAE u petak.
Rusija tvrdi da je zauzela selo Starjcja u Harkovskoj oblasti
Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je u subotu da su njihove snage završile zauzimanje sela Starjcja u severoistočnoj Harkovskoj oblasti u Ukrajini.
Zelenski: Ruski napad pokazuje potrebu za punom implementacijom dogovora o protivvazdušnoj odbrani
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je u subotu da je veliki noćni napad Rusije na ukrajinske energetske objekte pokazao da se dogovori o protivvazdušnoj odbrani, postignuti sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Davosu ove nedelje, moraju "u potpunosti sprovoditi".
Ukrajina: "U ruskom napadu je pogođen pregovarački sto"
Ukrajinski ministar spoljnih poslova optužio je u subotu ruskog predsednika Vladimira Putina da je "cinično" naredio masovni raketni napad u trenutku kada su se delegacije Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Država nalazile u Abu Dabiju na mirovnim pregovorima kojim posreduje Vašington.
- Cinično je da je Putin naredio brutalan masovni raketni napad na Ukrajinu upravo u trenutku kada se delegacije sastaju u Abu Dabiju kako bi unapredile mirovni proces pod vođstvom SAD. Njegove rakete nisu pogodile samo naš narod, već i pregovarački sto - napisao je Andrij Sibiha, šef diplomatije Ukrajine.
Dva najveća ukrajinska grada, Kijev i Harkov, potresle su snažne eksplozije. Korišćene su desetine balističkih i vazdušno-balističkih raketa, kao i stotine dronova.
- Ovaj varvarski napad još jednom dokazuje da Putinovo mesto nije za stolom mira, već na optuženičkoj klupi specijalnog tribunala.
- Mirovni napori? Trojni sastanak u UAE? Diplomatija? Za Ukrajince je ovo bila još jedna noć ruskog terora - dodao je on.