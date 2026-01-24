Svi događaji
Od najnovijeg
13:12

800.000 ljudi u Kijevu bez električne energije na -10 stepeni!

Pre subotnjeg bombardovanja, Kijev je već pretrpeo dva masovna noćna napada od početka Nove godine, koja su ostavila stotine stambenih zgrada bez struje i grejanja.

Zamenica premijerke Ukrajine izjavila je u subotu da je nakon najnovijeg ruskog napada oko 800.000 ljudi u Kijevu ostalo bez električne energije, u trenutku kada su se temperature u gradu kretale oko minus 10 stepeni Celzijusa.

12:24

Indija i EU žele da sklope "majku svih sporazuma"

Indija i EU nadaju se da će sledeće nedelje u Nju Delhiju sklopiti takozvani "majku svih sporazuma", kada se šefovi Evropske unije sastanu sa indijskim premijerom Narendrom Modijem, prenosi AFP. Dve ekonomske sile nastoje da prodube međusobne odnose u vreme globalnih izazova.

Indijski premijer Narendra Modi Foto: Luis Nova/AP, CHRIS J. RATCLIFFE / POOL/BLOOMBERG POOL

Suočene s pritiscima iz Kine i Sjedinjenih Američkih Država, Indija i Evropska unija pregovaraju o obimnom sporazumu o slobodnoj trgovini. Razgovori, koji su prvi put pokrenuti pre gotovo dve decenije, sada se približavaju završnoj fazi.

- Nalazimo se na pragu istorijskog trgovinskog sporazuma - izjavila je ove nedelje predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Fon der Lajen i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta prisustvovaće u ponedeljak obeležavanju Dana Republike Indije, dok je za utorak zakazan samit EU-Indija, na kojem se očekuje formalno postizanje dogovora.

Ursula fon der Lajen na samitu lidera EU Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP, OLIVIER HOSLET/EPA, Printkskrin

Postizanje sporazuma, koji je indijski ministar trgovine Pijuš Gojal opisao kao "majku svih sporazuma", predstavljalo bi veliki uspeh i za Brisel i za Nju Delhi, dok obe strane nastoje da otvore nova tržišta suočene s američkim carinama i kineskim izvoznim ograničenjima.

Zvaničnici, međutim, naglašavaju da ovaj dogovor nije samo ekonomske prirode.

Kaja Kalas, šefica diplomatije EU Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA, OLIVIER HOSLET/EPA, RONALD WITTEK/EPA

- EU i Indija se sve više približavaju u trenutku kada je međunarodni poredak zasnovan na pravilima pod dosad neviđenim pritiskom zbog ratova, prinude i ekonomske fragmentacije - izjavila je u sredu visoka predstavnica EU za spoljnu politiku Kaja Kalas.

12:02

Zelenski: Vojni predstavnici pridružuju se razgovorima

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da će u subotu pregovorima prisustvovati i visoki predstavnici ukrajinskih oružanih snaga i vojne obaveštajne službe.

Mihail Fedorov, novi ministar odbrane Ukrajine Foto: Ukrinform / ddp USA / Profimedia, Ukrinform / Shutterstock Editorial / Profimedia

11:59

Napadi na energetsku infrastrukturu

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je Rusija tokom napada lansirala 375 dronova i 21 raketu na Ukrajinu. Ponovo je bila meta energetska infrastruktura, zbog čega su veliki delovi prestonice ostali bez struje i grejanja.

11:50

Putin razgovarao sa Trampovim izaslanicima pre početka trilateralnih pregovora

Samo nekoliko sati pre nego što su započeli trojni pregovori u Abu Dabiju, ruski predsednik Vladimir Putin razgovarao je o mogućem rešenju za Ukrajinu sa izaslanicima američkog predsednika Donalda Trampa, Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, tokom višesatnih noćnih razgovora.

Sastanak Putina sa Kušnerom i Vitkofom u Kremlju Foto: Vyacheslav Prokofyev/Pool Sputnik Kremlin, VYACHESLAV PROKOFYEV / SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK / POOL

11:49

Pregovori Ukrajine, Rusije i SAD nastavljeni u Abu Dabiju

Pregovori između Ukrajine i Rusije, uz posredovanje SAD, nastavljeni su u subotu u Abu Dabiju, rekao je izvor upoznat sa situacijom za Rojters. Ovi retki trilateralni pregovori, sa ciljem okončanja gotovo četvorogodišnjeg rata, započeli su u UAE u petak.

11:49

Rusija tvrdi da je zauzela selo Starjcja u Harkovskoj oblasti

Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je u subotu da su njihove snage završile zauzimanje sela Starjcja u severoistočnoj Harkovskoj oblasti u Ukrajini.

11:48

Zelenski: Ruski napad pokazuje potrebu za punom implementacijom dogovora o protivvazdušnoj odbrani

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je u subotu da je veliki noćni napad Rusije na ukrajinske energetske objekte pokazao da se dogovori o protivvazdušnoj odbrani, postignuti sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Davosu ove nedelje, moraju "u potpunosti sprovoditi".

Zelenski nakon govora u Davosu 2026. Foto: AP/Markus Schreiber, AP/Gian Ehrenzeller

11:47

Ukrajina: "U ruskom napadu je pogođen pregovarački sto"

Ukrajinski ministar spoljnih poslova optužio je u subotu ruskog predsednika Vladimira Putina da je "cinično" naredio masovni raketni napad u trenutku kada su se delegacije Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Država nalazile u Abu Dabiju na mirovnim pregovorima kojim posreduje Vašington.

- Cinično je da je Putin naredio brutalan masovni raketni napad na Ukrajinu upravo u trenutku kada se delegacije sastaju u Abu Dabiju kako bi unapredile mirovni proces pod vođstvom SAD. Njegove rakete nisu pogodile samo naš narod, već i pregovarački sto - napisao je Andrij Sibiha, šef diplomatije Ukrajine.

profimedia0773614563-1.jpg
Andrij Sibiha Foto: Vesa Moilanen / Lehtikuva / Profimedia

Dva najveća ukrajinska grada, Kijev i Harkov, potresle su snažne eksplozije. Korišćene su desetine balističkih i vazdušno-balističkih raketa, kao i stotine dronova.

- Ovaj varvarski napad još jednom dokazuje da Putinovo mesto nije za stolom mira, već na optuženičkoj klupi specijalnog tribunala.

- Mirovni napori? Trojni sastanak u UAE? Diplomatija? Za Ukrajince je ovo bila još jedna noć ruskog terora - dodao je on.

11:44

U ruskom napadu na Ukrajinu poginula jedna, a ranjeno više desetina ljudi

Ne propustitePlanetaRUSIJA IZVELA MASOVNE UDARE NA UKRAJINU, IMA MRTVIH I RANJENIH! Gore Kijev i Harkov, HITNO se oglasio Kličko, brutalan napad tokom trajanja pregovora o miru!
Kijev Ukrajina (6).jpg