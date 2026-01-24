Slušaj vest

Zanimljivo je da od septembra prošle godine, kada vrši zločine, uvek nosi istu bež jaknu.

Istražitelji veruje da je nepoznati muškarac već počinio 67 oružanih pljački supermarketa i prodavnica prehrambenih proizvoda u Severnoj Rajni-Vestfaliji - i da možda planira još više u budućnosti.

Foto: Polizei

- Pošto osumnjičeni može biti naoružan, obavezno treba da kontaktirate policiju i ne prilazite osumnjičenom - upozoravaju istražitelji, i apeluju na sve koji ga primete da pozovu broj 110.

Pljačkaš uvek napada neposredno pre zatvaranja, zahteva profit i beži peške ili biciklom. Potraga koja je pokrenuta do sada je bila neuspešna.

Veruje se da su se zločini dogodili od oktobra 2019. godine nadalje, sa lokacijama u gradovima širom severne Rurske oblasti Reklinghauzen, Dinslaken, Oberhauzen i Kastrop-Rauksel, koji se protežu u region Minsterland i region Donje Rajne.

Foto: Polizei

Poslednja pljačka dogodila se 16. januara.

- Od septembra 2025. godine, osumnjičeni je u svim pljačkama nosio bež jaknu - saopštila je policija. U ranijim incidentima, obično je nosio crnu jaknu sa kapuljačom.

Foto: Polizei

Prema rečima istražitelja, osumnjičeni je visok otprilike 1,85 do 1,90 metara, vitak i verovatno star između 30 i 40 godina. Pored svoje karakteristične jakne, poslednji put je viđen u crnim pantalonama ili plavim farmerkama, crnim radnim čizmama, rukavicama i crnoj fantomci.

Pljačkaš govori nemački sa blagim istočnoevropskim akcentom i koristio je pištolj ili revolver, šrafciger i moguće nož kao oružje u svojim zločinima.