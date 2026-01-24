Slušaj vest

Dok se svetski politički i poslovni vrh svakog januara okuplja u Davosu na Svetskom ekonomskom forumu, paralelno cveta i luksuzna industrija seks-rada, sa potražnjom koja tokom te jedne nedelje raste i do 4.000 odsto, a aranžmani dostižu vrtoglave cifre!

Superbogata elita troši ogromne sume novca kako bi ostvarila svoje seksualne fantazije - od bizarnih zahteva za „igranje uloga“ do orgija vrednih 90.000 funti.

Andreas Berger, šef PR-a i komunikacija na aplikaciji za plaćene sastanke Titt4tat, rekao je za Daily Mail da forum predstavlja „apsolutni vrhunac sezone“, uz porast potražnje od „skoro 4.000% tokom te jedne nedelje“.

Najskuplja rezervacija 5 žena za 4 dana

Na platformi Titt4tat, najskuplja zabeležena rezervacija uključivala je „pet žena angažovanih na četiri dana“.

Berger je rekao: „Ukupan iznos bio je 96.000 švajcarskih franaka (90.000 funti), bez ikakvih dodatnih troškova poput hotela, restorana, pića i eventualnih poklona.“

Žene koje dolaze u Davos tokom te nedelje suočavaju se s troškovima smeštaja koji se mere hiljadama, ali za mnoge je finansijska dobit vredna toga, jer se honorari često udvostruče ili utrostruče tokom WEF-a.

Švajcarska eskort-agencija myLADIES rekla je za Daily Mail da jedna rezervacija eskort dame može koštati i do 20.000 evra (17.000 funti).

Foto: Screenshot

Ko su žene koje dolaze na Svetski ekonomski forum: diplome, poslovna odela i „girlfriend experience“

Portparol agencije, koji je želeo da ostane anoniman, rekao je da klijenti posebno traže „high-class“ eskort dame i takozvano ' 'girlfriend experience' ("devojka-iskustvo"), što podrazumeva pratnju na večerama, događajima i društvenim okupljanjima.

Ove žene su često „potpuno rezervisane danima unapred tokom WEF nedelje“. „Imali smo ogroman porast žena koje nisu ‘profesionalne eskort dame’, već rade redovne poslove, kao i studentkinja.

Trenutno jedna učiteljica iz SAD nudi svoje usluge u Davosu“, dodao je Berger. „Devojke na Svetskom ekonomskom forumu često imaju fakultetske diplome, većina je višejezična i veoma uglađena.“

Foto: Screenshot

Otkrio je i da je prošle godine tokom WEF-a jedna žena koja je provela vikend sa direktorom globalne kompanije kasnije dobila ponudu za posao u toj firmi.

U Davosu su tražene eskort dame elegantno obučene u poslovna odela, kako se ne bi izdvajale.

Salome Balthus (41), visokopozicionirana eskort dama koja je radila u Davosu, rekla je za Daily Mail prošle godine da ne prihvata žurke na kojima bi čekala da je neko „preuzme“.

„To je ekskluzivnije od toga“, rekla je, dodajući da sama bira klijente koji je cene ne samo zbog lepote i diskrecije, već i zbog inteligencije.

Berger je rekao da je ovogodišnja konferencija zabeležila veliki porast broja Amerikanki koje dolaze u Švajcarsku da rade tokom Davosa. Za njima slede žene iz Rusije, Ukrajine i Nemačke.

Neobični zahtevi: seks-žurke i igranje uloga

Dok neki zahtevi tokom WEF-a uključuju seks-žurke i igranje uloga, drugi su iznenađujuće svakodnevni.

Portparol agencije myLADIES ispričao je kako je jedan poznati učesnik rezervisao eskort damu sa samo jednim, jednostavnim zahtevom.

„Imala sam susrete sa ljudima na visokim pozicijama koji mi nisu plaćali zbog nežnosti i seksa, već da bih ih ignorisala ili čak komandovala njima.“

„Mnogi direktori ili slične osobe osećaju snažnu privlačnost ka submisivnom ponašanju i više traže damu kojoj mogu da se pokore i da budu pasivni, umesto aktivni.“

Foto: Screenshot

Eskort dame su često prisutne dok svetska elita raspravlja o globalnim pitanjima. Balthus kaže da je bila svedok razgovora o temama poput klimatskih promena, što, kako kaže, navodi ultra-bogate na mračne prognoze o stanju sveta.

Uvereni da je klimatska apokalipsa neizbežna, oni bez imalo stida troše ogromno bogatstvo na skupe eskort dame u Švajcarskoj — u koju dolaze ekološki krajnje neodrživim privatnim avionima.

„Klimatske promene su slon u sobi. Svi znaju da se to više ne može sprečiti“, rekla je.