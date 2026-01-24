Slušaj vest

Najavljena je najopasnija oluja ove sezone, koja će zahvatiti Sjedinjene Američke Državei ugroziti oko 200 miliona ljudi. Sneg je u petak već počeo da pada u delovima Teksasa, Oklahome i Kanzasa, što je bio ledeni uvod u ogromnu zimsku oluju koja će se tokom vikenda, od Stenovitih planina do istočne obale, spojiti sa snažnim arktičkim talasom hladnoće.

Obilan sneg, ledena kiša i ekstremna hladnoća

Prognoze najavljuju obilne snežne padavine, susnežicu i ledenu kišu, uz opasno niske temperature, koje će zahvatiti istočne dve trećine zemlje. Očekuju se ozbiljni poremećaji u saobraćaju i široko rasprostranjeni nestanci električne energije.

Najmanje 14 saveznih država i Distrikt Kolumbija proglasili su vanredno stanje, dok su velike američke avio-kompanije upozorile putnike na moguća kašnjenja i otkazivanja letova.

"Ovo je strašna oluja"

- Ovo je strašna oluja - izjavio je Džejkob Ašerman, meteorolog Američkog centra za vremenske prognoze u Merilendu, nazivajući je najvećom i najintenzivnijom ove sezone.

Zvanična upozorenja na zimske oluje, ledenu kišu i ekstremnu hladnoću izdata su od južnih Stenovitih planina do srednjoatlantske obale i Nove Engleske, obuhvatajući više od 200 miliona Amerikanaca.

Prema Nacionalnoj meteorološkoj službi, u najteže pogođenim područjima - Stenovitim planinama, ravnicama, srednjem Atlantiku i severoistoku - očekuje se više od 30 centimetara snega.

Na južnoj ivici snežnog pojasa prognozira se "katastrofalno" nakupljanje leda, posebno u južnim ravnicama, donjem toku doline Misisipija, dolini Tenesija i jugoistoku zemlje.

Najgora situacija očekuje se u delovima Luizijane, Misisipija i Tenesija, gde bi sloj leda mogao dostići debljinu do 2,5 centimetra, prekrivajući drveće, dalekovode i puteve.

Dva snažna toka vlage

Sneg je u petak počeo da pada nad južno-centralnim ravnicama i širiće se ka istoku, hraneći se sa dva snažna toka vlažnog vazduha - jednim iz Tihog okeana i drugim iz Meksičkog zaliva.

Istovremeno, zona gotovo rekordno visokog vazdušnog pritiska povukla je arktičku vazdušnu masu duboko u SAD. U Dakotama i Minesoti zabeležen je osećaj hladnoće sa vetrom ispod minus 45 stepeni Celzijusa.

- Izloženost ovakvoj hladnoći bez odgovarajuće odeće može vrlo brzo dovesti do hipotermije - upozorio je Ašerman.

Rekordno niske temperature i ozbiljni poremećaji

Temperature ispod nule očekuju se čak i u južnim ravnicama, dolini Misisipija, dolini Ohaja i srednjem Atlantiku početkom naredne nedelje, uz obaranje temperaturnih rekorda.

Zvaničnici upozoravaju da će kombinacija leda i ekstremne hladnoće izazvati velike probleme u saobraćaju i snabdevanju električnom energijom, naročito u oblastima koje nisu navikle na oštre zimske uslove.

- Dalasu preti čak 1,5 centimetara leda. Ovo će vrlo brzo postati opasno - rekao je meteorolog AccuWeathera Brendon Bakingem.

Očekuju se višednevni nestanci struje

Stanovnici ugroženih oblasti treba da se pripreme na nestanke struje koji bi mogli trajati nekoliko dana, posebno tamo gde se očekuje veliko nakupljanje leda.

U Oklahoma Sitiju se do kraja vikenda očekuje do 30 centimetara snega, uz ledenu kišu. Lokalni ugostitelji navode da se građani već sklanjaju u zatvorene prostore zbog ekstremne hladnoće.

Sećanja na oluju iz 2021. godine u Teksasu

Prognoze u Teksasu podsećaju na razornu ledenu oluju iz 2021. godine, koja je ostavila više od 2,7 miliona ljudi bez struje i dovela do više od 200 smrtnih slučajeva.

Operator teksaške elektroenergetske mreže ERCOT saopštio je da je spreman za oluju i da očekuje dovoljnu proizvodnju električne energije.

1/9 Vidi galeriju Zohran Mamdani izabran za gradonačelnika Njujorka Foto: SARAH YENESEL/EPA

Gradovi se spremaju za udar oluje

U Vašingtonu, gde se očekuje između 10 i 20 centimetara snega, gradonačelnica Muriel Bouzer zatražila je pomoć Nacionalne garde kako bi hitne službe mogle da funkcionišu.