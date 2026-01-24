Slušaj vest

Eleonora Palmijeri (29), italijanska veterinarka iz Katolike, jedna je od preživelih u požaru u baru „Le Konstelašn“ u Kran-Montani u Švajcarskoj, u kojem je u novogodišnjoj noći poginulo 40 ljudi.

Sa teškim opekotinama je prebačena u bolnicu u Milanu, gde se još uvek oporavlja.

Mlada žena je na Instagramu podelila fotografije na kojima se vidi njeno opečeno lice i zavoji na rukama i šakama.

U dirljivoj objavi zahvalila se porodici, partneru i medicinskom osoblju. „Veliko hvala lekarima i svim bolničkim osobljem, koji se brinu o meni sa velikim profesionalizmom i puno čovečnosti“, napisala je.

Tokom oporavka, Eleonora nije zaboravila žrtve tragedije. „Moje misli su sa svima koji nisu preživeli“, rekla je.

Sećanje na tragičnu noć

U intervjuu za italijanske dnevnike „La Republika“, Eleonora se prisetila kako je uspela da pobegne iz zapaljenog bara u poslednjem trenutku. „Kako sam se spasila? Ne znam. Moj instinkt za preživljavanje me je izbacio napolje“, objasnila je.

Podsećamo da je u novogodišnjoj noći švajcarsko skijalište Kran-Montana pogodila neviđena tragedija u baru „Le Constellation“.

