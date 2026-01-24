ITALIJANKA PREŽIVELA POŽAR U ŠVAJCARSKOJ: Lepa Eleonora (29) podelila objavu koja kida srca, prisetila se kobne noći u baru smrti: "Ne znam kako sam se spasila"
Eleonora Palmijeri (29), italijanska veterinarka iz Katolike, jedna je od preživelih u požaru u baru „Le Konstelašn“ u Kran-Montani u Švajcarskoj, u kojem je u novogodišnjoj noći poginulo 40 ljudi.
Sa teškim opekotinama je prebačena u bolnicu u Milanu, gde se još uvek oporavlja.
Mlada žena je na Instagramu podelila fotografije na kojima se vidi njeno opečeno lice i zavoji na rukama i šakama.
U dirljivoj objavi zahvalila se porodici, partneru i medicinskom osoblju. „Veliko hvala lekarima i svim bolničkim osobljem, koji se brinu o meni sa velikim profesionalizmom i puno čovečnosti“, napisala je.
Tokom oporavka, Eleonora nije zaboravila žrtve tragedije. „Moje misli su sa svima koji nisu preživeli“, rekla je.
Sećanje na tragičnu noć
U intervjuu za italijanske dnevnike „La Republika“, Eleonora se prisetila kako je uspela da pobegne iz zapaljenog bara u poslednjem trenutku. „Kako sam se spasila? Ne znam. Moj instinkt za preživljavanje me je izbacio napolje“, objasnila je.
Podsećamo da je u novogodišnjoj noći švajcarsko skijalište Kran-Montana pogodila neviđena tragedija u baru „Le Constellation“.
Ono što je trebalo da bude proslava pretvorilo se u jedan od najsmrtonosnijih požara u novijoj švajcarskoj istoriji. 40 ljudi je poginulo, dok je više od 115 povređeno. Mnoge žrtve bili su mladi ljudi između 14 i 21 godine.