U njegovo vozilo se zabio đubretarski kamion. Bonino je preminuo ubrzo nakon dolaska u bolnicu Fatebenefrateli od teških povreda.

Četrdesetpetogodišnji vozač koji je poginuo u nesreći bio je bivši telohranitelj Alberta Đenovezea, biznismena osuđenog za nasilje i zlostavljanje.

Bonino je navodno bio čovek koji je čuvao sobu u kojoj je Đenoveze bio sa ženama koje su kasnije prijavile zlostavljanje. Bonino je takođe podelio svoju verziju događaja u Netfliksovom dokumentarcu o incidentu.

Sudar se dogodio u zoru. Prema početnoj rekonstrukciji koju su sproveli službenici lokalne policije Milana, teški kamion Amsa je prednjim delom udario u levu stranu BMV-a, koji je u tom trenutku dolazio sa desne strane.

Silina udara je bila takva da je vozilo odletelo nekoliko metara, obarajući semafor i druge znakove. Zatim se BMW zabio u treće vozilo, koje se kretalo u suprotnom smeru.

Ko je Alberto Marija Đenoveze

Alberto Marija Đenoveze je bivši italijanski preduzetnik, poznat kao "kralj startapova" i ozloglašen zbog seksualnih napada.

On je osnivač Facile.it i Prima Assicurazioni.

U oktobru 2020. godine, Đenoveze je uhapšen pod optužbom za posedovanje droge i seksualni napad na devojku na zabavi u svom domu, jednoj od mnogih orgija koje su se održavale u zgradi "Terrazza Sentimento".

Osuđen je na pet godina i četiri meseca zatvora za trgovinu drogom i jednu godinu i sedam meseci za zlostavljanje.

Od avgusta 2024. godine radi kao volonter zatvora Bolate, gde se vraća da prenoći.