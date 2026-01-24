Slušaj vest

Jutros rano, oko 2:58 sati, grupa maskiranih razbojnika izvela je smelu pljačku na čuvenoj Bond ulici u Londonu.

Prema snimcima koje je zabeležio prolaznik, crni SUV velikom brzinom je probio izlog butika Iv Sen Loran (YSL), razbio staklo i teške metalne roletne.

Maskirani napadači potom su ušli u prodavnicu, brzo ispraznili police sa luksuznim tašnama i utovarili ih u vozilo pre nego što su pobegli.

Jedan od lopova primećen je kako beži na zadnjem sedištu motocikla.

1/6 Vidi galeriju Pljačka butika YSL u Londonu Foto: Društvene Mreže

Vrednost pojedinačnih tašni dostiže 30.000 funti

Vrednost pojedinačnih tašni dostiže i do 30.000 funti, što ukupnu štetu verovatno čini stotinama hiljada funti. Tačan broj ukradenih komada još nije poznat, ali je očigledno da su lopovi ciljano uzeli najskuplje modele.

Ovaj napad dolazi samo nekoliko dana nakon slične pljačke Rolex prodavnice u Najtsbridžu, gde je banda takođe koristila motocikle i nasilno probijanje izloga za brz beg. Stručnjaci upozoravaju da se u Londonu ponovo povećava talas “razbi i ugrabi” pljački luksuznih butika.

Prolaznik koji je snimio deo događaja rekao je: "Čuo sam jak prasak i video kako auto ulazi u izlog. Lopovi su unutra bili duže nego što bih očekivao, brinuo sam se koliko imaju vremena da rade neometano. Odmah sam pozvao policiju, ali su stigli tek kasnije."

Detektiv glavni inspektor Scott Mather izjavio je: "Naši službenici rade punom parom kako bi identifikovali počinioce. Svesni smo da ovakvi incidenti utiču na zajednicu i možemo da uverimo građane da naše ekipe neprekidno rade na rešavanju slučaja."

Do sada niko nije uhapšen, a policija poziva sve eventualne svedoke da se jave. Snimci sa lica mesta pokazuju potpuno uništen izlog, razbacano staklo i izvaljene roletne – znak brutalnosti i brzine same pljačke.