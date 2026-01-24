Slušaj vest

Kineski vojni vrh potresao je novi talas čistki nakon što je Ministarstvo odbrane u subotu potvrdilo da je pod istragom najviši general u zemlji, Džang Joušija (Zhang Youxia). Optužen je za "ozbiljno kršenje discipline i zakona", što je u kineskom političkom rečniku gotovo uvek šifra za korupciju i nelojalnost partijskom vrhu.

Pad jednog od najmoćnijih generala

Džang, 75-godišnji veteran koji je u vojsci još od 1968. godine, bio je jedan od dvojice potpredsednika moćne Centralne vojne komisije, tela koje direktno upravlja kineskim oružanim snagama.

Smene u samom vrhu vojske

Uz Džanga je "pao" i Liju Dženli (Liu Zhenli), načelnik Generalštaba, čime je praktično obezglavljen sam vrh najvišeg vojnog tela u državi, prenosi CNN.

Si Đinping i dugotrajna antikorupcijska kampanja

Otkako je Si Đinping 2012. godine preuzeo vlast, kroz njegovu antikorupcijsku kampanju kažnjeno je više od 200.000 zvaničnika, a vojska je stalna meta ovih čistki.

Drugi potpredsednik smenjen u kratkom roku