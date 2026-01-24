VOJNI VRH KINE "OBEZGLAVLJEN" Si Đinping smenio dvojicu najviših generala kineske vojske! (FOTO)
Kineski vojni vrh potresao je novi talas čistki nakon što je Ministarstvo odbrane u subotu potvrdilo da je pod istragom najviši general u zemlji, Džang Joušija (Zhang Youxia). Optužen je za "ozbiljno kršenje discipline i zakona", što je u kineskom političkom rečniku gotovo uvek šifra za korupciju i nelojalnost partijskom vrhu.
Pad jednog od najmoćnijih generala
Džang, 75-godišnji veteran koji je u vojsci još od 1968. godine, bio je jedan od dvojice potpredsednika moćne Centralne vojne komisije, tela koje direktno upravlja kineskim oružanim snagama.
Smene u samom vrhu vojske
Uz Džanga je "pao" i Liju Dženli (Liu Zhenli), načelnik Generalštaba, čime je praktično obezglavljen sam vrh najvišeg vojnog tela u državi, prenosi CNN.
Si Đinping i dugotrajna antikorupcijska kampanja
Otkako je Si Đinping 2012. godine preuzeo vlast, kroz njegovu antikorupcijsku kampanju kažnjeno je više od 200.000 zvaničnika, a vojska je stalna meta ovih čistki.
Drugi potpredsednik smenjen u kratkom roku
Ovo je već drugi potpredsednik Centralne vojne komisije koji je smenjen u kratkom vremenskom periodu. Njegov kolega He Vejdong (He Weidong) izbačen je iz Komunističke partije prošlog oktobra.