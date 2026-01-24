Slušaj vest

Tramp je potvrdio za "Njujork Post" da je korišćen, kako ga je nazvao, "Diskombobulator", što bi se moglo prevesti kao - "Zbunjivač".

Donald Tramp se hvalio da je misteriozno oružje "onemogućilo neprijateljsku opremu da radi" kada su američki specijalci helikopterima 3. januara sleteli u Karakas da otmu Madura i njegovu suprugu Siliju Flores.

- Diskombobulator. Nije mi dozvoljeno da pričam o tome - rekao je Tramp tokom intervjua u Ovalnom kabinetu.

- Ali bih voleo - dodao je on, misleći na to da bi voleo da otkrije nešto više o ovom oružju.

- Nikada nisu lansirali svoje rakete. Imali su ruske i kineske rakete i nikada nisu lansirali nijednu. Ušli smo, oni (Venecuelanci) bi pritisnuli dugme, ali se ništa ne bi desilo. Bili su spremni za nas - rekao je američki predsednik.

Venecuela - Američki napad i situacija na ulicama Foto: Luis JAIMES / AFP / Profimedia, MARIO CAICEDO/EFE

Tramp je komentarisao ovo novo oružje kada je upitan o izveštajima da je Bajdenova administracija kupila oružje impulsne energije slično onome koje je navodno izazvalo "Havanski sindrom".

Ne zna se mnogo o oružju, ali izveštaji sa terena iz Venecuele opisuju da su Madurovi ljudi pali na kolena, "krvarili su iz nosa" i povraćali krv.

Jedan član tima stražara Nikolasa Madura kasnije je ispričao da su se "odjednom svi radarski sistemi isključili bez ikakvog objašnjenja".

- Sledeće što smo videli bili su dronovi, mnogo dronova, kako lete iznad naših položaja. Nismo znali kako da reagujemo - rekao je, dodavši da su se zatim pojavili helikopteri - "njih osam" - koji su prevozili oko 20 američkih specijalaca u to područje.

Donald Tramp Davos odbor za mir 2026
Foto: Evan Vucci/AP

"Diskombobulator" je zatim navodno bio usmeren direktno na Madurovo obezbeđenje.

- U jednom trenutku, lansirali su nešto; ne znam kako da to opišem. Bilo je kao veoma intenzivan zvučni talas. Odjednom sam osetio kao da mi glava eksplodira iznutra - rekao je on.

- Svi smo počeli da krvarimo iz nosa. Neki su povraćali krv. Pali smo na zemlju, nesposobni da se pomerimo. Nismo mogli ni da ustanemo posle tog zvučnog oružja - ili šta god da je bilo.

Maduro je trenutno u saveznom zatvoru u Bruklinu i čeka suđenje po optužbama za narkoterorizam, dok njegova bivša potpredsednica, Delsi Rodrigez, služi kao privremena liderka Venecuele.

(Kurir.rs/New York Post)

