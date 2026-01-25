Slušaj vest

On je tokom nedavne posete Teheranu iranskom rukovodstvu preneo zabrinutost Ankare zbog mogućeg napada i opšte destabilizacije regiona.

Fidan je u intervjuu za tursku televiziju NTV istakao da postoje pokazatelji da Izrael "posebno traži priliku da udari na Iran". Na pitanje da li se ova procena odnosi i na Sjedinjene Američke Države,naglasio je da se posebno Izrael smatra akterom koji traži takvu priliku.

Šef turske diplomatije naveo je da je zabrinutost zbog mogućeg napada direktno preneo iranskim zvaničnicima tokom nedavne posete Teheranu.

- Kada sam ovih dana išao u Teheran, kao njihov prijatelj rekao sam im sve o ovom procesu. A znate, prijatelj govori gorke istine - rekao je Fidan.

Upozorenja Fidana usledila su nakon što je turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan u telefonskom razgovoru s iranskim kolegom Masudom Pezeškianom u četvrtak poručio da je Turska protiv bilo kakvih stranih intervencija u Iranu te da ceni mir i stabilnost svog suseda.

