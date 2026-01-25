Slušaj vest

On je tokom nedavne posete Teheranu iranskom rukovodstvu preneo zabrinutost Ankare zbog mogućeg napada i opšte destabilizacije regiona.

Fidan je u intervjuu za tursku televiziju NTV istakao da postoje pokazatelji da Izrael "posebno traži priliku da udari na Iran". Na pitanje da li se ova procena odnosi i na Sjedinjene Američke Države,naglasio je da se posebno Izrael smatra akterom koji traži takvu priliku.

Foto: NECATI SAVAS/EPA

Šef turske diplomatije naveo je da je zabrinutost zbog mogućeg napada direktno preneo iranskim zvaničnicima tokom nedavne posete Teheranu.

- Kada sam ovih dana išao u Teheran, kao njihov prijatelj rekao sam im sve o ovom procesu. A znate, prijatelj govori gorke istine - rekao je Fidan.

Upozorenja Fidana usledila su nakon što je turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan u telefonskom razgovoru s iranskim kolegom Masudom Pezeškianom u četvrtak poručio da je Turska protiv bilo kakvih stranih intervencija u Iranu te da ceni mir i stabilnost svog suseda.