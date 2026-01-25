Slušaj vest

Zbog jake kiše i snega širom Avganistana je u poslednja tri dana poginulo više od 60, a povređeno više od 100 ljudi, saopštila je danas Agencija za upravljanje vanrednim situacijama.

Portparol te službe Jusaf Hamad rekao je da je 61 osoba poginula, a 110 povređeno, dok je 458 kuća potpuno ili delimično uništeno, a stotine životinja su uginule u 15 od 34 avganistanske provincije.

Avganistan je veoma ranjiv na ekstremne vremenske prilike, a sneg i obilne kiše često izazivaju poplave u kojima je, na proleće 2024. godine, poginulo više od 300 ljudi.

Te nepogode pogoršava loša infrastruktura i ograničena zaštita od poplava.

Ujedinjene nacije su početkom januara saopštile da će Avganistan "ostati jedna od najvećih humanitarnih kriza na svetu u 2026. godini", a njihovi humanitarni timovi su pokrenuli su apel za pomoć od 1,7 milijardi dolara za skoro 18 miliona ljudi širom zemlje.