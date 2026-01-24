Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp zapretio je da će uvesti 100% carine na robu uvezenu iz Kanade ako zemlja nastavi da sprovodi trgovinski sporazum sa Kinom.

Tramp je u objavi na društvenim mrežama rekao da kanadski premijer Mark Karni „grubo greši“ ako misli da će Kanada postati „pretovarna luka“ preko koje će Kina slati robu i proizvode u Sjedinjene Američke Države.

„Ako guverner Karni misli da će od Kanade napraviti 'pretovarnu luku' preko koje će Kina slati robu i proizvode u Sjedinjene Američke Države, on se grdno vara.Kina će bukvalno pojesti Kanadu, progutati je celu, uključujući uništavanje njenih preduzeća, društvenog tkiva i opšteg načina života. Ako Kanada sklopi sporazum sa Kinom, odmah će se suočiti sa 100% carinama na svu kanadsku robu i proizvode koji ulaze u SAD“, napisao je Tramp na Truth Social.

Napetost između Karnija i Trampa

Uprkos tome što Donald Tramp već duže od godinu dana vodi trgovinski rat na više frontova, Kanada je ovog meseca postigla sporazum sa Kinom kojim se smanjuju carine na kineska električna vozila, dok je Peking zauzvrat ublažio poreze na uvoz kanadskih poljoprivrednih proizvoda.

Trampova pretnja dolazi u trenutku kada se zaoštrava razmena optužbi između njega i Karnija, a dodatni pritisak na odnose unutar NATO-a stvara i inicijativa američkog predsednika vezana za preuzimanje Grenlanda.

1/5 Vidi galeriju Kanadski premijer Mark Karni i američki predsednik Donald Tramp Foto: LUDOVIC MARIN / POOL/AFP POOL, SPENCER COLBY/EPA

Tokom boravka u Davosu u Švajcarskoj ove nedelje, Tramp je izjavio da „Kanada opstaje zahvaljujući SAD“, nakon čega je povukao poziv upućen Karniju da se priključi njegovom novoosnovanom „Odboru za mir“.

Trampovo uporno insistiranje na preuzimanju Grenlanda usledilo je posle njegovih ranijih izjava u kojima je dovodio u pitanje kanadski suverenitet, pa čak i sugerisao da bi Kanada mogla postati 51. savezna država Sjedinjenih Američkih Država.