Ukrajinka Olena Jančuk provodi još jedan dan u ledenoj izolaciji u svom stanu u višespratnici zbog ruskih udara na elektroenergetski sistem zemlje. Takav je život mnogih Ukrajinaca koji se bore sa nedostatkom struje.

Bivša vaspitačica u vrtiću pati od teškog reumatoidnog artritisa i nedeljama je zarobljena na 19. spratu svoje stambene zgrade u Kijevu, 650 stepenika iznad zemlje.

Dugi svakodnevni nestanci struje, uzrokovani ruskim bombardovanjem elektrana i dalekovoda, učinili su liftove luksuzom.

Kako temperature u januaru padaju na -10 stepeni Celzijusa, led se stalno formira na unutrašnjoj strani prozora stana.

Pedesettrogodišnjakinja se greje pored improvizovanog „kamina“ napravljenog od sveća poređanih ispod naslaganih cigli, koje apsorbuju i polako oslobađaju toplotu. USB kablovi za punjenje vijugaju po podu od pretrpanih produžnih kablova, dok je njeno električno ćebe priključeno na prenosni punjač koji je sačuvan za najhladnije sate.

„Kada nema svetla i grejanja sedamnaest i po sati, morate nešto da smislite“, kaže ona, dodajući: „Cigle su najbolji način da se održi toplota u maloj prostoriji, zbog čega smo svi u njoj.“

Stan koji menja namenu tokom dana, grad koji živi po rasporedu nestanaka struje

Tokom dana, porodica se seli u sobe koje hvataju zimsko sunce, pa se funkcija svakog prostora menja u skladu sa rasporedom nestanka struje. Noću se teška zimska odeća ne skida čak ni u stanu, jer se bez centralnog grejanja prostor brzo hladi.

Kijev, grad od oko tri miliona stanovnika, dominiraju neboderi, od kojih mnogi datiraju još iz sovjetskog doba, koji sada ostaju bez struje veći deo dana.

U četvrtoj zimi rata, struja je postala racionisana roba.

Stanovnici planiraju svoje živote prema vremenu kada je struja uključena: kada kuvati, tuširati se, puniti telefone i uključiti mašinu za veš.

Hrana se bira prema tome koliko dugo može da stoji, voda se filtrira u flaše i skladišti u kantama.

Mali kamping gasni šporet se koristi za zagrevanje supe ili čaja kada nema struje.

San prekidaju sirene za vazdušni napad i potreba za korišćenjem struje u satima kada je potrošnja manja.

Prodavnice u polumraku i grad generatora

Napolju, preko snegom prekrivenog Kijeva, dizel generatori zuje duž trgovačkih ulica. Kupci se kreću kroz prodavnice uz pomoć baterijskih lampi na svojim mobilnim telefonima, a rešetke svetle u polumraku sveća.

Aplikacije obaveštavaju korisnike o sve manjem vremenu sa uključenom strujom, obično samo nekoliko sati, dovoljno da se „resetuje“ domaćinstvo.

Jančuk živi u zgradi od 22 sprata koja se nalazi u blizini elektrane, a stanovnici mogu iz prve ruke da svedoče raketnim i napadima dronova, dok blicevi noću osvetljavaju horizont.

Tokom nestanka struje, penju se stepenicama u potpunom mraku, svetlost mobilnih telefona se odbija od betonske konstrukcije, uz odjek dečjih glasova i lavež pasa. Ljudi ponekad ostavljaju plastične kese sa keksima ili vodom u liftovima za one koji se zaglave kada nestane struje usred vožnje.

Snalaženje cele porodice

Jančukin muž, koji veći deo dana provodi na poslu, donosi namirnice uveče, dok njena majka, Ljudmila Bačurina (72), brine o kućnim poslovima.

„Hladno je, ali se snalazimo“, kaže majka, držeći kvadratnu baterijsku lampu koja se puni preko USB-a i koju je nedavno zakačila za zid.

„Kada se uključi struja, odmah uključim mašinu za veš, napunim flaše vodom, kuvam, punim prenosne baterije, trčim po kuhinji i celoj kući“, dodaje ona.

Generator kao luksuz

U luksuznijim naseljima, stanovnici udružuju novac da kupe generatore kako bi liftovi radili. Ali većina zgrada, u kojima žive penzioneri, porodice i osobe sa invaliditetom, to ne može sebi da priušti.

Grupe za osobe sa invaliditetom, uključujući organizacije koje predstavljaju ranjene ratne veterane, upozoravaju da su stepeništa postala nevidljiva društvena barijera koja odvaja ljude od sopstvenih domova.

Pozivaju gradsku vlast da finansira generatore za stambene zgrade.

Elektrane pod stalnim udarima

Previše elektrana i dalekovoda je oštećeno da bi se zadovoljila potražnja, čak i uz uvoz struje iz Evrope. Kako bi sprečili kolaps mreže, operateri uvode rotaciona isključenja, dok bolnice i osnovne službe ostaju prioritet.

U termoelektrani na ugalj koja je više puta bila meta napada, rukovodilac smene Jurij obilazi ugljenisane ostatke opreme i istopljene kontrolne panele. Popravke se obavljaju uz svetlo baterijske lampe, dok vreće sa peskom štite ono malo što je ostalo funkcionalno.

„Razmere razaranja su ogromne“, kaže Jurij, čije ime i lokacija elektrane nisu objavljeni iz bezbednosnih razloga. „Oprema je uništena i skupa, ali popravljamo šta možemo.“

Ukrajinski energetski sektor pretrpeo je više od 20 milijardi dolara direktne ratne štete, prema proceni Svetske banke, Evropske komisije i Ujedinjenih nacija.

Umor, ali i istrajnost

Kijev je više puta ažurirao svoj rigorozni zimski režim štednje energije, prigušujući ili isključujući ulična svetla u manje prometnim područjima i ulažući u manje centralizovane izvore proizvodnje električne energije.

U neboderima, povratak starom deluje daleko.

„Umorna sam, stvarno umorna, iskreno. Kada ne možete da izađete napolje, kada ne možete da vidite sunce, kada nema svetlosti i ne možete sami ni do prodavnice da stignete... to vas slomi“, kaže Bačurina.