Ukrajinska glumica Natalka Denisenko otvoreno je govorila o tome kako se snalazi u svakodnevnom životu tokom dugotrajnih nestanaka struje i grejanja.

Glumica živi u Podoljskom delu Kijeva i, kako kaže, ruski napadi na energetski sistem primorali su je da znatno promeni svoj uobičajeni način života. Prema njenim rečima, iako stambena zgrada ima sopstvenu kotlarnicu, tokom nestanka struje prestaje da radi i grejanje.

Dodatni problem predstavlja i snabdevanje vodom, naročito na višim spratovima.

„Kada isključe struju, prestaje da radi i grejanje. U zgradi imamo samo hladnu vodu, dok se topla dobija pomoću bojlera. Mi živimo na petnaestom spratu, pa tokom dugih isključenja pumpe ponekad ne uspevaju da podignu vodu do našeg sprata. Bilo je trenutaka kada vode uopšte nije bilo, ali se češće dešava da je ipak ima — samo slabije teče. Ponekad je čak i mlaka, jer se u bojleru još neko vreme zadržava zagrejana voda“, rekla je glumica u izjavi za list „Gordon“.

Natalka danas ima sopstveni pribor za vanredne prilike: termos sa toplom vodom, malu plinsku ploču za kuvanje, nekoliko rezervnih baterija za telefone i ručne lampe. Posebno težak bio je nedavni dugotrajni nestanak struje, kada u zgradi skoro 16 sati nije bilo električne energije. Iako se u stanu neko vreme zadržavala toplota, hladnoća je postajala sve izraženija.

"Stan se postepeno hladi i kada struje dugo nema, postane hladno, pa se, naravno, toplije oblačimo. Izvadila sam topla ćebad i pokrivače. Kada sam uspavljivala sina Andrijka, uvek sam legla pored njega, jer je u dvoje toplije. Ležali smo zajedno, toplo obučeni, i bez većih problema preživeli noć, čak i bez svetla i na hladnoći“, ispričala je glumica.

Predstave traju i bez struje

Denisenko ističe da je najviše pogađa snažan kontrast između svakodnevnih teškoća i živog kulturnog života u prestonici Ukrajine. Uprkos nestancima struje, premijere, predstavljanja i javni događaji se ne otkazuju. Po njenom mišljenju, upravo taj nesklad najbolje oslikava današnje Ukrajince.