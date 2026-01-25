Slušaj vest

Klizište izazvano kišama na glavnom indonežanskom ostrvu Java u subotu je odnelo najmanje osam života, dok se 82 osobe vode kao nestale, dok su spasioci prolazili kroz duboko blato u potrazi za preživelima.

Dani jakih kiša doveli su do izliva reka, koje su probile korita i poharale selo Pasir Langu u okrugu Zapadni Bandung u provinciji Zapadna Java. Blato, kamenje i drveće sručili su se niz planinske zaseoke, zatrpavši oko 34 kuće.

Spasioci su tragali za 82 stanovnika za koje se strahuje da su zatrpani pod gomilama blata i ruševina, dok je 24 osobe uspelo da pobegnu, rekao je portparol Nacionalne agencije za upravljanje katastrofama Abdul Muhari.

Oko osam tela izvučeno je u najteže pogođenom zaseoku Pasir Kuning nakon što je klizište u 3 sata ujutru odnelo kuće i ljude.

Televizijske stanice su emitovale snimke radnika i stanovnika koji očajnički kopaju u Pasir Langu, gde su putevi i zelena terasasta pirinčana polja pretvoreni u mutno smeđe blato, dok je selo bilo prekriveno gustim blatom, kamenjem i iščupanim drvećem.

„Nestabilno tlo i jake kiše i dalje otežavaju operacije potrage i spasavanja,” rekao je Teten Ali Mungku Engkun, koji vodi Kancelariju za upravljanje katastrofama Zapadne Jave.

On je rekao da su lokalne vlasti brzo procenile štetu i odmah rasporedile timove za hitne intervencije nakon klizišta. Porodice koje žive u krugu od 100 metara od zone klizišta evakuisane su zbog straha od daljih odrušenja kosina.

Vlasti su pozvale stanovnike u područjima sklonim klizištima da budu oprezni i odmah se evakuišu ako čuju tutnjavu, vide pomeranje tla ili smatraju da su uslovi nesigurni.

U decembru su katastrofalne poplave i klizišta pogodile Sumatru, najveće ostrvo Indonezije, usmrtivši najmanje 1.200 ljudi i povredivši više od 7.000, saopštila je Nacionalna agencija za upravljanje katastrofama.