Muškarca su u subotu ujutru u Mineapolisu upucali federalni agenti, prema rečima očevidaca.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kome se vidi najmanje šest maskiranih agenata kako obaraju čoveka na zemlju pre nego što su pucaju u njega.

Još uvek nije potvrđena autentičnost snimka.

Upozoravamo da je snimak uznemirujuć!

Nije jasno šta je započelo sukob. Mineapolis Star-Tribjun izveštava da je muškarac prevezen u bolnicu u nepoznatom stanju. Video je snimljen unutar prodavnice „Glem Dol Donats“ gde je zaposleni potvrdio da se pucnjava dogodila.

 (Kurir.rs/Telegraf.rs)

