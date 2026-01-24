Slušaj vest

Indija se ponovo suočava sa opasnim Nipa virusom (NiV), jednim od najletalnijih patogena na svetu, za koji ne postoji ni lek ni odobrena vakcina. U državi Zapadni Bengal potvrđeno je pet obolelih, svi povezani sa privatnom bolnicom u Barasatu, dok je muškarac koji se smatra „nultim pacijentom“ preminuo pre nego što su stigli laboratorijski rezultati.

Zaraženi su isključivo zdravstveni radnici, lekari i medicinske sestre, što dodatno komplikuje odgovor na epidemiju. Vlasti su identifikovale oko 200 kontakata, od kojih je 100 hitno stavljeno u karantin. Svi su trenutno negativni i bez simptoma, ali će u izolaciji ostati 21 dan, koliko je potrebno da prođe maksimalni period inkubacije.

Kako se prenosi Nipa virus i zašto izaziva strah

Nipah je zoonotski virus koji se prenosi sa životinja na ljude, ali i direktnim kontaktom među ljudima ili konzumacijom kontaminirane hrane. Najčešći „rezervoar“ virusa su voćni slepi miševi iz rodova Pteropus i Hipposideros. Oni mogu preneti patogen na druge životinje – naročito svinje – koje zatim postaju izvor infekcije za ljude. Čest put prenosa je i konzumiranje zaraženih plodova sa palmi i voćaka.

Prvi put je identifikovan 1999. u Maleziji i Singapuru, a od tada se periodično javlja u Indiji, Bangladešu i na Filipinima. Država Kerala je posebno pogođena, sa oko deset epidemija u poslednjih osam godina.

Simptomi i smrtnost do 75 posto

Inkubacija traje u proseku 4–14 dana, ali može dostići i 45 dana. Početak bolesti najčešće liči na grip: temperatura, česte gastrointestinalne tegobe, bolovi u mišićima, glavobolja, zimica, upala grla.

Međutim, bolest može brzo da pređe u životno ugrožavajuća stanja: neurološki poremećaji, otežano disanje, napadi, teška encefalitisna slika, pa i koma. Smrtnost je izuzetno visoka – između 40 i 75 odsto, zavisno od epidemije.

Zbog ovih karakteristika, WHO smatra Nipa jednim od najopasnijih modernih patogena.

Zašto je WHO uvrstio Nipa virus među „prioritetne patogene“

WHO i CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) svrstali su Nipa u listu organizama sa najvećim pandemijskim potencijalom. Razlog je spoj tri faktora: izuzetna smrtnost, sposobnost brzog širenja i potpuni nedostatak vakcine ili specifične terapije. Lečenje je isključivo suportivno, a pacijenti se zbrinjavaju u jedinicama intenzivne nege.

Profesor Mateo Baseti, infektolog iz Đenove, upozorio je da se Indija "kreće brzo“, ali da se „i dalje strahuje od naglog širenja“. Dvoje pacijenata prebačeno je u specijalizovanu bolnicu u Kolkati; medicinska sestra je stabilnija, dok je drugi pacijent u izrazito teškom stanju.