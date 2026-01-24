Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio danas je da će Sjedinjene Američke Države dobiti suverenitet nad zemljištem na Grenlandu na kojem se nalaze američke baze, preuzimajući kontrolu nad tim područjima.

"Da," rekao je za Njujork post. "Dobićemo sve što želimo. Vodimo neke zanimljive razgovore."

Predsednik Amerike je mesecima vršio pritisak na Dansku da preda čitavo ostrvo, navodeći da „ništa manje od vlasništva“ nije prihvatljivo.

Njegova želja za Grenlandom dominirala je velikim delom njegove posete Davosu ove nedelje, i nakon sastanka sa generalnim sekretarom NATO, Markom Ruteom, Tramp je najavio da postoji „okvir“ za dogovor.

Jedan od predloga koji se razmatra ne bi išao do potpune američke vlasti nad ostrvom, ali bi SAD omogućio „suverenitet“ nad vojnim bazama na Grenlandu, poput Pitufik svemirske baze.

Ovaj model bi bio sličan dogovoru o „suverenoj bazi“ na Kipru, gde se britanske vojne baze tretiraju kao britanska teritorija, potvrdio je izvor upućen u situaciju za Post.

Američki zvaničnici izrazili su zabrinutost da bi pristup američkih trupa na ostrvu mogao biti ograničen ili ukinut ako bi Grenland stekao nezavisnost.

Pitufik svemirska baza na Grenlandu

Baza je ključna za nacionalnu bezbednost u Arktiku.

Pitufik baza na Grenlandu Foto: THOMAS TRAASDAHL/RITZAU SCANPIX

Međutim, još nije jasno da li je Grenland saglasan sa ovim planom.

Premijer Grenlanda Jens-Frederik Nilsen izjavio je u četvrtak da nije za suverenitet američkih vojnih baza.