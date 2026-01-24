SITUACIJA U TIRANI ESKALIRA! Policija "udarila" na demonstrante vodenim topovima i suzavcem - kad Ramini biju, nema osude!? (VIDEO)
Nesvakidašnje tenzije zabeležene su večeras u Tirani na antivladinom protestu koji je organizovala glavna opoziciona Demokratska partija (PD).
Demonstranti su bacali Molotovljeve koktele prema zgradi Vlade i policijskom kordonu, čime je stvorena veoma napeta situacija.
Policijske snage odmah su intervenisale vodenim topovima i suzavcem kako bi rasterale demonstrante koji se protive vlasti Edija Rame.
Snimci sa lica mesta pokazuju upotrebu sile, što je postala gotovo uobičajena praksa tokom protesta u Albaniji.
Za razliku od situacije u Srbiji, gde Evropska unija često reaguje oštrim kritikama i upozorenjima, iako se policija prema demonstrantima uglavnom ponaša uzdržano i profesionalno, Brisel povodom dešavanja u Albaniji ostaje bez reakcije.
Ovakvo ćutanje EU ponovo otvara sumnje da se ne primenjuju isti i ravnopravni kriterijumi prema svima.
Kurir/euronews.al