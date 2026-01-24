Slušaj vest

Nesvakidašnje tenzije zabeležene su večeras u Tirani na antivladinom protestu koji je organizovala glavna opoziciona Demokratska partija (PD).

Demonstranti su bacali Molotovljeve koktele prema zgradi Vlade i policijskom kordonu, čime je stvorena veoma napeta situacija.

1/11 Vidi galeriju Protest u Tirani Foto: Printskrin You Tube

Policijske snage odmah su intervenisale vodenim topovima i suzavcem kako bi rasterale demonstrante koji se protive vlasti Edija Rame.

Snimci sa lica mesta pokazuju upotrebu sile, što je postala gotovo uobičajena praksa tokom protesta u Albaniji.

Za razliku od situacije u Srbiji, gde Evropska unija često reaguje oštrim kritikama i upozorenjima, iako se policija prema demonstrantima uglavnom ponaša uzdržano i profesionalno, Brisel povodom dešavanja u Albaniji ostaje bez reakcije.

Ovakvo ćutanje EU ponovo otvara sumnje da se ne primenjuju isti i ravnopravni kriterijumi prema svima.