STALI VOZOVI U KATALONIJI: Obustava prigradskog saobraćaja, u toku bezbednosne provere posle klizišta i nesreće u Gelidi
Prigradski železnički saobraćaj kompanije Rodalies u Kataloniji ponovo je juče oko 13 časova potpuno obustavljen jer je operater Renfe obavljao bezbednosne provere mreže nakon jake kiše početkom ove nedelje, objavio je portal Katalan njuz (Catalannews).
Usluge su prethodno obustavljene tokom srede i četvrtka nakon nesreće u utorak uveče u Gelidi kada je u železničkoj nesreći poginuo mašinovođa, a nekoliko desetina putnika je povređeno.
Rano u petak, prigradska železnička mreža je počela postepeno da uspostavlja putnički saobraćaj na svim linijama, ali je klizište popodne između Masanet-Masanesa i Blanesa, doprinelo preispitivanju odluke i dodatnim proverama.
Kompanije Renfe objavila je prošlog jutra postepenu obustavu saobraćaj, ali je u 13 časova potpuno obustavljen.
Portparol kompanije Antonio Karmona rekao je da su radovi na održavanju tokom noći omogućili barem delimičan saobraćaj, ali je došlo je do velikih poremećaja na većini linija i katalonska vlada je na kraju pozvala na obustavu saobraćaja.
"Saobraćaj će biti obustavljen dok ne bude garantovana puna operativnost železničke mreže", izjavio je član katalonske vlade Albert Dalmau u javnom obraćanju.
Vlada Katalonije pozvala je Renfe da putnicima ponudi besplatan saobraćaj dok se situacija potpuno ne normalizuje. Prigradskim vozovima svakodnevno putuje oko 400.000 stanovnika.
U Španiji još traje istaga uzroka i okolnosti teške železničke nesreće u kojoj je poginulo najmanje 40 osoba, a 122 su povređene kada je prošle nedelje putnički voz iskliznuo sa šina i i sudario se s putničkim vozom iz suprotnog smera.
Kurir.rs/FoNet