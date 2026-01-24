Slušaj vest

Američki zvaničnici su identifikovali žrtvu kao 37‑godišnjeg muškarca iz Mineapolisa, tražeći od predsednika SAD Donalda Trampa da završi operaciju.

Zvaničnici grada Mineapolisa rekli su da je muškarac koji je ubijen od federalnih agenata 37‑godišnji stanovnik grada i državljanin SAD.

Šef policije Brajan O’Hara rekao je da su lokalne vlasti dobile “veoma ograničene” informacije o tome šta je dovelo do pucnjave. Na licu mesta istražuju specijalno odeljenje policije Minesote i FBI.

Gradonačelnik Džejkob Frej rekao je da je video snimak na kojem se vidi kako "agenti tuku jednog od naših građana i ubijaju ga".

Frej je rekao:

“Koliko još stanovnika, koliko još Amerikanaca mora da umre ili bude teško povređeno da bi se ova operacija završila?”

Frej je pozvao Trampa da povuče federalne agente iz grada.

“Predsedniče Tramp: Ovo je trenutak da se ponašaš kao vođa,” rekao je Frej. “Stavi Mineapolis, stavi Ameriku na prvo mesto u ovom trenutku. Hajde da postignemo mir. Završimo ovu operaciju i kažem vam, naš grad će se vratiti, bezbednost će biti obnovljena.”

Frej i O’Hara su takođe zamolili javnost da izbegava područje gde se pucnjava dogodila i da bilo koji protestujući ljudi napuste mesto događaja.

“Razumemo vaše frustracije,” rekao je O’Hara. “Ovo nije održivo.”