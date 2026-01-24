Slušaj vest

Oko 12.000 letova širom SAD, planiranih za vikend, otkazano je u subotu nakon što je velika snežna i ledena oluja napravila haos širom zemlje, preteći da izazove i prekide u snabdevanju električnom energijom.

Oko 140 miliona ljudi, ili više od 40 odsto stanovništva SAD, bilo je pod upozorenjem na zimsku oluju od Novog Meksika do Nove Engleske.

Prognoza Nacionalne meteorološke službe upozorila je na široko rasprostranjene jake snežne padavine i ledeni pojas koji se proteže od istočnog Teksasa do Severne Karoline.

U subotu je u delovima jugoistočne Oklahome, istočnog Teksasa i delovima Luizijane prijavljeno 0,6 centimetara leda.

Meteorolozi su rekli da će odmah posle te oluje biti veoma hladno, tako da će se sneg i led sporo topiti.

Ministarstvo saobraćaja Teksasa saopštilo je da su mnogi autoputevi prekriveni snegom u predgrađima severno od Dalasa. Led i susnežica koji su preko noći pogodili severni Teksas nastavili su da padaju u centralnom delu te države.

Led se formirao na putevima i mostovima u trećini okruga Misisipija.

Više od 112.000 prekida struje prijavljeno je širom zemlje, uključujući oko 55.000 u Teksasu, 13.700 u Luizijani i skoro 11.800 u Novom Meksiku.

Kurir.rs/Beta

Ne propustitePlanetaOGROMNA SNEŽNA OLUJA UDARA NA AMERIKU! Ugroženo 200 miliona ljudi, meteorolozi upozoravaju na VELIKU opasnost: "Strašno, preti ledena katastrofa!" (FOTO/VIDEO)
shutterstock_1419914921.jpg
Planeta(UZNEMIRUJUĆE) FEDERALNI AGENTI OBORILI MUŠKARCA NA POD, A ONDA GA UPUCALI? Jeziv snimak kruži mrežama, novi horor incident u Mineapolisu! (VIDEO)
Pucnjava
PlanetaAMERIČKA VOJSKA IZVELA BRUTALAN NAPAD NA BROD NA PACIFIKU! Dvoje poginulih, objavljen snimak direktnog udara, plovilo za SEKUNDU digli u vazduh! (VIDEO)
Screenshot 2026-01-24 102500.png
PlanetaPENTAGON OBJAVIO NOVU STRATEGIJU NACIONALNE ODBRANE! Evropi poručeno da se sama brani, a Kina više nije glavni prioritet!
Gm67mHJbIAAEQzl.jpg