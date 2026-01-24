Slušaj vest

Oko 12.000 letova širom SAD, planiranih za vikend, otkazano je u subotu nakon što je velika snežna i ledena oluja napravila haos širom zemlje, preteći da izazove i prekide u snabdevanju električnom energijom.

Oko 140 miliona ljudi, ili više od 40 odsto stanovništva SAD, bilo je pod upozorenjem na zimsku oluju od Novog Meksika do Nove Engleske.

Prognoza Nacionalne meteorološke službe upozorila je na široko rasprostranjene jake snežne padavine i ledeni pojas koji se proteže od istočnog Teksasa do Severne Karoline.

U subotu je u delovima jugoistočne Oklahome, istočnog Teksasa i delovima Luizijane prijavljeno 0,6 centimetara leda.

Meteorolozi su rekli da će odmah posle te oluje biti veoma hladno, tako da će se sneg i led sporo topiti.

Ministarstvo saobraćaja Teksasa saopštilo je da su mnogi autoputevi prekriveni snegom u predgrađima severno od Dalasa. Led i susnežica koji su preko noći pogodili severni Teksas nastavili su da padaju u centralnom delu te države.

Led se formirao na putevima i mostovima u trećini okruga Misisipija.

Više od 112.000 prekida struje prijavljeno je širom zemlje, uključujući oko 55.000 u Teksasu, 13.700 u Luizijani i skoro 11.800 u Novom Meksiku.