Predsednik SAD Donald Tramp oglasio se večeras, nakon što su federalni agenti u Mineapolisu ubili 37-godišnjeg muškarca.



Američka novinska agencija je navela da se ubijeni zvao Aleks Džefri Preti.

Tramp je podelio fotografiju pištolja tog muškarca, navodeći da je oružje bilo "spremno za upotrebu".

Takođe je tvrdio da lokalna policija nije štitila agente ICE-a i zapitao se da li su gradonačelnik Džejkob Frej i guverner Tim Volc "povukli policiju".

Tramp je potom optužio gradonačelnika Mineapolisa Freja i Volca da svojom „nadmenom, opasnom i arogantnom retorikom“ podstiču pobunu.

Dodao je da bi, ukoliko "12.000 ilegalnih kriminalaca-stranaca" ne bude uhapšeno i uklonjeno iz savezne države, "videli nešto mnogo gore od onoga čemu danas svedočite".

Guverner Minesote Tim Volc rekao je da je dva puta razgovarao sa Belom kućom u subotu — najpre da zatraži da federalni agenti napuste saveznu državu, a zatim da kaže da državni zvaničnici treba da istraže smrtonosnu pucnjavu koju je počinio granični policajac u južnom Minneapolisu.

"Pravosudni sistem Minesote će imati poslednju reč o ovome. Mora imati poslednju reč o ovome“, rekao je Volc. „Kao što sam rekao Beloj kući bez ikakve nejasnoće, federalnoj vladi se ne može verovati da vodi ovu istragu. Država će se time baviti, tačka.“

Volc je takođe ohrabrio stanovnike Minesote da mirno protestuju, naglasivši da se nasilje ne odgovara nasiljem.

"Uprkos stravičnim postupcima ove federalne vlade, Minesota se zalaže za vladavinu prava“, rekao je on.