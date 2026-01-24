Slušaj vest

Venecuela ima za cilj da poveća proizvodnju nafte za 18 odsto tokom 2026. godine zahvaljujući reformi zakona o ugljovodonicima, za koji se očekuje da će u potpunosti otvoriti sektor za privatna ulaganja, posle njegovog usvajanja narednih dana, izjavio je danas predsednik državnog naftnog giganta Petroleos de Venecuela (PDVSA).

"Imali smo zakon koji nije bio u skladu sa onim što nam je bilo potrebno kao industriji. Prekretnica i cilj za 2026. godinu je rast od najmanje 18 odsto", rekao je izvršni direktor PDVSA Ektor Obregon (Hector), preneo je belgijski javni servis RTBF.

Trenutna proizvodnja je oko 1,2 miliona barela dnevno.

Prema tvrdnjama mnogih analitičara, zakon koji je obećala privremena predsednica Delsi Rodriges (Delcy Rodriguez) i koji je usvojen u prvom čitanju u četvrtak, sastavljen je pod američkim pritiskom, nakon što su SAD, koje ne kriju svoje interesovanje za venecuelansku naftu, zarobile predsednika Nikolasa Madura.

Kurir.rs/Beta

