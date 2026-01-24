Slušaj vest

Mađarski premijer Viktor Orban je 24. januara optužio Ukrajinu da se meša u parlamentarne izbore u Mađarskoj, navodeći da je Kijev „prešao u ofanzivu“ i da sada „upućuje pretnje i otvoreno se meša u mađarske izbore“.

Orban je rekao da je cilj Ukrajine „da obezbedi finansijska sredstva i da se što pre progura u Evropsku uniju“, uz poruku da „Mađarska, kao članica Evropske unije, ima pravo da kaže ne“.

Svoj stav je predstavio kao zaštitu mađarskih domaćinstava i nacionalne bezbednosti, naglašavajući da Budimpešta ne želi da se novac poreskih obveznika šalje Ukrajini, niti da Mađarska bude uvučena u rat.

Orban je takođe rekao da Mađarska neće popustiti pod pritiscima, insistirajući da se zemlja neće dati zastrašiti i upozoravajući Kijev da će Budimpešta odbiti da snosi troškove.

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto ponovio je optužbe o mešanju u izbore, poručivši ukrajinskim zvaničnicima: „Vidim da ste počeli da se mešate u naše izbore“.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha odgovorio je tvrdnjom da Orbanove pretnje da će blokirati ulazak Ukrajine u EU nisu usmerene prvenstveno ka Kijevu, već ka mađarskoj manjini u Ukrajini.

„Kada Viktor Orban kaže da neće dozvoliti Ukrajini da uđe u EU narednih 100 godina, on se zapravo ne obraća ukrajinskoj državi“, napisao je Sibiha na mreži X.

Sibiha je optužio Orbana da žrtvuje etničke Mađare u Zakarpatskoj oblasti zarad političke koristi, kao i da unapređuje interese Moskve time što opstruiše ukrajinsku kandidaturu za članstvo u EU.

„Viktor Orban i njegov tim ne brinu o blagostanju i bezbednosti Mađara koji žive u Ukrajini“, napisao je. „Blokiranjem članstva Ukrajine u EU, Orban ispunjava Putinove želje.“

Sibiha je zatim dodao da se Orban ponaša „kao Hitlerov saradnik Ferenc Salaši“ i upozorio da Mađarska rizikuje da se svrsta uz Kremlj.