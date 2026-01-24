TRAGIČNA IRONIJA SUDBINE UBIJENOG CIVILA U MINEAPOLISU: Nedavno mu uginuo pas, brinuo se o ratnim veteranima, radio u bolnici
Članovi porodice kažu da je muškarac Aleks Džefri Preti, koga je u subotu u Mineapolisu ubio federalni službenik, bio medicinski brat na odeljenju intenzivne nege u okviru sistema za brigu o ratnim veteranima, koji je duboko brinuo o ljudima i bio uznemiren zbog imigracione politike predsednika SAD Donalda Trampa u svom gradu.
Preti (37), bio je strastveni ljubitelj prirode i avantura, koje je najviše voleo da provodi sa svojim psom Žul, koji je nedavno uginuo.
Učestvovao je u protestima nakon što je ranije ovog meseca Reni Gud ubijena od službenika američke Službe za imigraciju i carinu (ICE).
"Duboko je brinuo o ljudima i bio je veoma uznemiren onim što se dešava u Mineapolisu i širom SAD u vezi sa ICE, kao i milioni drugih ljudi", rekao je Aleksov otac Majkl Preti.
"Smatrao je da je učešće u protestima način da izrazi tu brigu za druge."
Preti je bio državljanin SAD, rođen u saveznoj državi Ilinois.
Kao i Gud, sudski zapisi pokazuju da nije imao krivični dosije, a njegova porodica navodi da nikada nije imao kontakte sa policijom osim nekoliko saobraćajnih kazni.
