Članovi porodice kažu da je muškarac Aleks Džefri Preti, koga je u subotu u Mineapolisu ubio federalni službenik, bio medicinski brat na odeljenju intenzivne nege u okviru sistema za brigu o ratnim veteranima, koji je duboko brinuo o ljudima i bio uznemiren zbog imigracione politike predsednika SAD Donalda Trampa u svom gradu.

Preti (37), bio je strastveni ljubitelj prirode i avantura, koje je najviše voleo da provodi sa svojim psom Žul, koji je nedavno uginuo.

Učestvovao je u protestima nakon što je ranije ovog meseca Reni Gud ubijena od službenika američke Službe za imigraciju i carinu (ICE).

"Duboko je brinuo o ljudima i bio je veoma uznemiren onim što se dešava u Mineapolisu i širom SAD u vezi sa ICE, kao i milioni drugih ljudi", rekao je Aleksov otac Majkl Preti.

"Smatrao je da je učešće u protestima način da izrazi tu brigu za druge."

Preti je bio državljanin SAD, rođen u saveznoj državi Ilinois.

Kao i Gud, sudski zapisi pokazuju da nije imao krivični dosije, a njegova porodica navodi da nikada nije imao kontakte sa policijom osim nekoliko saobraćajnih kazni.

(Kurir.rs/AP/P.V.)

