Ruski grad Belgorodpogođen je 24. januara onim što je regionalni guverner Vjačeslav Gladkov opisao kao "najmasovniji napad na grad", navodno uz upotrebu sistema HIMARS.

Nema prijavljenih žrtava, oštećena energetska infrastruktura

Prema preliminarnim informacijama, nije bilo stradalih, naveo je Gladkov, dodajući da je pričinjena šteta na energetskoj infrastrukturi i da su hitne službe upućene na teren kako bi procenile situaciju.

Požari i materijalna šteta u gradu i okolini

Gladkov je dodao da se zapalila jedna pomoćna zgrada komunalnih službi, kao i da su padajuće krhotine izazvale požar u jednom od gradskih dvorišta. Takođe, ostaci projektila oštetili su krovove dve kuće u selu Tavrovo.

Belgorodska oblast kao baza za ruske napade

Belgorodska oblastgraniči se sa ukrajinskim oblastima Sumi, Harkov i Lugansk i redovno se koristi kao polazna tačka za ruske napade na ukrajinsku teritoriju.

Upozorenja iz Kijeva i eskalacija napada na energetske objekte

U septembru je ukrajinski predsednikVolodimir Zelenski upozorio da će Ukrajina uzvratiti udarima na ruski energetski sektor ukoliko Moskva nastavi da gađa elektroenergetsku mrežu Kijeva.