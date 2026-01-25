Slušaj vest

Roditelji konobarice koja se našla u centru tragične priče o smrtonosnom požaru u švajcarskom baru u Kran-Montaniotkrili su da njihova ćerka nikada nije ni planirala da radi u lokalu u kojem je izgubila život.

Žerom i Astrid Paninkažu da i dalje ne mogu da shvate kako je njihova "uvek vedra i bezbrižna" ćerka Sijan Panin završila u podrumu lokala "Le Constellation" u ranim jutarnjim satima tokom proslave Nove godine, gde je u požaru stradalo 40 ljudi, a više od 100 povređeno.

Govoreći iz svog doma u Setu, na jugu Francuske, par je rekao da je nadimak "devojka sa kacigom" nepravedno sveo njihovu ćerku na simbol katastrofe.

"Pretvorena je u žrtvenog jarca"

Iako se navodi da je Sijan samo sledila instrukcije jednog od vlasnika bara da "podigne atmosferu", njeni roditelji tvrde da je okrutno proglašena krivcem.

- Sijan je bila spontana, blistava i puna topline. Imala je lepotu koja je prevazilazila fizičko, ona ju je živela. Verovala je ljudima bez imalo sumnje. Za to je platila krajnju cenu, svojim životom - rekla je njena majka Astrid (64) za Dejli mejl.

Sezonski posao koji se završio tragedijom

Sijan Panin (24) doputovala je u alpsko odmaralište krajem novembra zbog sezonskog posla. Jutro uoči Nove godine započela je smenu u restoranu sa burgerima, koji je bio u vlasništvu istog bračnog para, da bi kasnije tog dana bila poslata u bar.

Veći deo noći provela je u prizemlju, dočekujući goste i upućujući ih za stolove, gde su, prema navodima, pristajali na minimalnu platu od oko 1000 evra. Mnogi gosti su zatim slati u podrum, koji je vlasnik Žak Moreti renovirao 2015. godine, kada je bar proširen iz običnog kafića u prepuni noćni klub.

Sporna rekonstrukcija i kobni silazak u podrum

Navodi se da je Moreti tada suzio stepenište koje vodi u podrum sa tri metra na svega jedan metar širine. Sijan je i dalje bila na spratu kada je, nešto posle jedan sat ujutru 1. januara, zamoljena da siđe u podrum kako bi pomogla kolegama oko velike porudžbine šampanjaca.

Prema iskazima datim istražiteljima, Džesika Moretijoj je rekla da "podigne atmosferu" stavljanjem zaštitne kacige - performansa koji se, kako se navodi, redovno koristio u tom lokalu - dok su drugi zaposleni nosili Gaj Foks maske i stavljali prskalice na boce šampanjca.

Poslednji trenuci pre izbijanja požara

Snimci poslednjih trenutaka prikazuju kako Sijan podiže na ramena 27-godišnji barmen Matje Obrin, dok okupljeni gosti aplaudiraju oko njih. Moretijeva se vidi u pozadini kako snima, u trenutku kada se, prema navodima, prve varnice pojavljuju na plafonu iznad Sijan.

Zaslepljena vizirom kacige, Sijan očigledno nije bila svesna opasnosti koja se razvijala iznad nje. U roku od nekoliko sekundi, vatra se proširila po zvučno-izolacionoj peni na plafonu, izazvavši naglo rasplamsavanje koje je zahvatilo ceo podrum.

Haos, blokirani izlazi i smrtonosni zastoj

Muzika je nastavila da svira, a dragoceni trenuci su izgubljeni pre nego što su ljudi shvatili da moraju da beže. Mnogi su pokušali da se istovremeno probiju uz usko stepenište, što je dovelo do kobnog zagušenja.

Drugi, među njima i Sijan, navodno su pokušali da koriste drugi izlaz, za koji je kasnije utvrđeno da je bio zaključan. Njeni roditelji tvrde da su vrata bila zatvorena kako bi se sprečio ulazak gostiju koji nisu platili.

- Da su vrata bila otvorena, možda ne bi bilo mrtvih - rekao je Sijanin otac Žerom (59).

Optužbe, istraga i odbacivanje krivice

Roditelji ističu da tvrdnje kako je njihova ćerka - nazvana "devojka sa kacigom" - izazvala požar, dodatno produbljuju njihovu tugu, naročito jer se vlasnici bara suočavaju sa krivičnom istragom zbog ubistva iz nehata.

Žak Moretije pušten iz pritvora pre dva dana i uoči suđenje, što je izazvalo gnev kod porodica poginulih, dok je njegova supruga pod elektronskim nadzorom. Ukoliko budu osuđeni, preti im kazna do 20 godina zatvora.

Paninovi takođe odbacuju tvrdnje Moretijevih da je Sijan bila "kao član porodice", navodeći da je radila bez ugovora, žalila se na iscrpljenost i nije prošla nikakvu obuku o bezbednosti.

- Ne mogu da prihvatim da se moja ćerka pamti samo kao "devojka sa kacigom“ - rekao je Žerom.

Zaključani izlaz i širenje istrage

Roditelji su ranije tvrdili da je izlaz za slučaj opasnosti namerno bio zaključan kako bi se uštedelo.

- Žak je zatvorio izlaz za slučaj opasnosti jer se plašio da će ljudi ulaziti bez plaćanja. Stolovi su koštali 1.000 evra, a ako ne možete čak ni da postavite čuvara na ta vrata, da su bila otvorena, možda ne bi bilo mrtvih - rekla je majka Astrid.