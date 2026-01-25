Slušaj vest

Savezni agenti američke imigracione službe (ICE)ubili su juče muškarca u Mineapolisu, što je drugi smrtonosni incident u tom gradu ovog meseca povezan sa pojačanim imigracionim akcijama administracije predsednika Donalda Trampa.

Lokalne vlasti identifikovale su ubijenog kao 37-godišnjeg Aleksa Pretija, američkog državljanina koji je živeo u Mineapolisu i radio kao medicinski tehničar.

Snimci pre pucnjave i tvrdnje o samoobrani

U javnosti su se pojavili snimci koji prikazuju naguravanje između agenata i Pretija neposredno pre pucnjave. Ministarstvo unutrašnje bezbednosti (DHS) saopštilo je da su agenti pucali u samoobrani, tvrdeći da je Preti imao pištolj i da je pružao otpor dok su pokušavali da ga razoružaju.

Granična patrola: Prišao je agentima s pištoljem

Ovu verziju događaja osporavaju svedoci, lokalni zvaničnici i porodica ubijenog, navodeći da je u ruci imao mobilni telefon, a ne oružje. Njegovi roditelji optužili su administraciju da širi "odvratne laži" o onome što se dogodilo.

- Molimo vas da istina o našem sinu izađe na videlo - poručili su.

Pucnjava se dogodila u južnom Mineapolisu u 9.05 časova po lokalnom vremenu.

Komandant Granične patrole Greg Bovino izjavio je da su agenti sprovodili "ciljanu2 akciju kada im je Preti prišao sa "poluautomatskim pištoljem kalibra 9 mm".

Nije precizirao da li je Preti mahao oružjem, ali je rekao da su agenti pokušali da ga razoružaju i da je on "nasilno pružio otpor", nakon čega je jedan agent "pucao u samoobrani".

1/10 Vidi galeriju Protesti u Mineapolisu protiv Trampa i ICE-a Foto: JOHN G. MABANGLO/EPA, OLGA FEDOROVA/EPA, Angelina Katsanis/FR172095 AP

Detalji sa snimaka: telefon, sprej i obaranje na tlo

Snimci nastali neposredno pre pucnjave prikazuju Pretija kako na sredini ulice mobilnim telefonom snima agente, dok se u pozadini čuju zvižduci i povici prolaznika.

Na jednom snimku vidi se kako agent gura ženu. Kada se kamera ponovo usmeri na Pretija, on drži ruku oko nje. Agent potom izgurava još jednu ženu, a Preti ispruža ruku i staje između nje i agenta. Agent mu zatim prska sprej u oči. Preti okreće glavu i podiže jednu otvorenu ruku u vazduh, dok u drugoj, kako izgleda, drži mobilni telefon.

Drugi snimak, iz drugog ugla, prikazuje agenta kako hvata Pretija za ruku, nakon čega se uključuje još agenata. Pretija obaraju na tlo, a najmanje šest agenata je iznad njega. Jedan ga udara po glavi. Drugi agent, koji deluje kao da dolazi praznih ruku, povlači se sa nečim nalik pištolju u ruci.

Dok se udaljava ka vozilu, agent pored njega otvara vatru. Agenti se potom odmiču od muškarca koji leži na tlu, a pucnjava se nastavlja. Čuje se ukupno deset hitaca.

Oko minut nakon pucnjave, dok Pretijevo telo nepomično leži na ulici, čuje se agent koji pita: "Gde je pištolj?" Drugi agent odgovara: "Imam pištolj." Iz toga proizlazi da agenti ICE-a nisu znali da je njihov kolega već razoružao Pretija.

Ubijena Rene Gud Foto: agent ICE Rene Nikol Gud Mineapolis, x

Napetosti između saveznih i lokalnih vlasti

Nakon pucnjave, DHS je na društvenim mrežama objavio fotografiju vatrenog oružja za koje tvrdi da je pripadalo Pretiju, navodeći i da je imao dva okvira municije, kao i da kod sebe nije imao lična dokumenta.

Bovino je novinarima rekao da je situacija izgledala kao da je "pojedinac želeo da nanese maksimalnu štetu i izvrši masakr nad policijom".

Načelnik policije Mineapolisa Brajan O’Hara izjavio je da se veruje da je Preti bio zakoniti vlasnik oružja i da je imao dozvolu za nošenje, dodavši da su jedini poznati prethodni kontakti s policijom bili saobraćajni prekršaji vezani za parkiranje.

Kao znak napetosti između saveznih i lokalnih vlasti, O’Hara je naveo da DHS njegovom timu nije dostavio "nikakve konkretne detalje" o smrtonosnom incidentu.

1/6 Vidi galeriju Mineapolis ubistvo Foto: Brandon Bell / Getty images / Profimedia, Stephen Maturen / Getty images / Profimedia

Reakcije zvaničnika: "Hvala Bogu da imamo snimke"

Ministarka unutrašnje bezbednosti Kristi Noem, upitana da li je Preti pretio oružjem, izjavila je: "Pojedinci su pokušali da ometaju policijsku akciju i napadnu naše službenike."

Dodala je da su agenti postupali u skladu sa obukom kako bi zaštitili živote, uz komentar da "ne zna nijednog mirnog demonstranta koji dolazi sa pištoljem i municijom umesto sa transparentom".

Guverner Minesote Tim Volc, demokrata, rekao je da razume rizik koji preuzimaju ljudi koji pokušavaju da svedoče i dokumentuju postupke saveznih agenata.

- Hvala Bogu da imamo snimke, jer prema DHS-u tih sedam "heroja" doživelo je navalu kao da ih je napao ceo bataljon. To je besmislica. To su laži - poručio je Volc.

1/5 Vidi galeriju pucnjava u Mineapolisu Foto: Christian Zander/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Porodica: "Aleks je želeo da nešto promeni u ovom svetu"

Roditelji Aleksa Pretija, Majkl i Suzan, pozvali su da se istina utvrdi.

- Slomljeni smo, ali i veoma besni. Odvratne laži koje administracija iznosi o našem sinu su nedopustive - naveli su u porodičnom saopštenju.

Dodali su da snimci pokazuju kako Preti nije držao pištolj kada su ga agenti oborili na tlo, već mobilni telefon u jednoj ruci, dok je drugom pokušavao da zaštiti ženu koju su agenti poprskali biber-sprejem.

1/8 Vidi galeriju Pucnjava u Mineapolisu, agent ICE pucao u imigranta iz Venecuele Foto: Mostafa Bassim / AFP / Profimedia, Abbie Parr/AP