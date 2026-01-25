Njegov poduhvat je izazvao uzbuđenje, ali i zabrinutost

Američki planinar Aleks Honold popeo se danas na neboder 101 u Tajpeju, glavnom gradu Tajvana, bez kanapa ili bilo kakve zaštitne opreme.

Ljudi okupljeni na ulici ispod nebodera pozdravili su usklicima trenutak kada je Honold stigao na vrh na visini od 508 metara posle 90 minuta penjanja. On je obučen u crvenu majicu sa kratkim rukavima mahao rukama kada je stigao na vrh.

Honold je poznat po svom penjanju bez kanapa uz El Kapitan u Nacionalnom parku Josemiti u Americi.

Popeo se uz jedan ugao kule Tajpej 101 koristeći male ispuste u obliku slova L. Povremeno je morao da manevriše oko velikih ukrasnih struktura koje izlaze iz kule i da se diže golim rukama.

Zgrada ima 101 sprat, a najteži deo su 64 sprata u sredini, takozvane "bambusove kutije" koje daju zgradi njen poseban izgled.

Podeljeni su na osam, a svaki deo ima osam spratova strmog penjanja posle čega slede balkoni gde je imao kratke predahe dok se uspinjao.

Honolodov slobodni uspon uz tu poznatu zgradu u glavnom gradu Tajvana emitovan je uživo na Netfliksu uz odlaganje od 10 sekundi. Uspon je prvo planiran za subotu ali je odložen 24 časa zbog kiše.

Njegov poduhvat je izazvao uzbuđenje, ali i zabrinutost oko etičkih implikacija pokušaja tako visokorizičnog uspona uz prenos uživo.