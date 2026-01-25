Slušaj vest

Američki ministar rata Pit Hegsetna društvenim mrežama podelio je grafiku sa tri koraka za "izbegavanje ICE-a", poručivši da treba:

- Nemoj da budeš ilegalno u zemlji

- Ne napadaj agente ICE-a

- Poštuj savezne i državne zakone

Uz to je kritikovao lokalne vlasti u Minesoti i učesnike protesta, nazivajući ih "ludacima na ulici", i zahvalio je agentima ICE-a, navodeći da ih "podržava 100%" i da "spašavaju zemlju".

- Hvala Bogu na patriotama iz ICE-a. Mi smo uz vas 100%. Vi spašavate ovu zemlju. Sram bilo vodstvo Minesote i ludake na ulici - napisao je Hegset.

Objava Pita Hegseta Foto: X/Printscreen/Pete Hegseth

Reakcije i kontekst

Ova objava dolazi nakon incidenta u kojem su federalni agenti ubili 37-godišnjeg Aleksa Pretija, medicinskog tehničara zaposljenog u bolnici za veterane, tokom akcije protiv imigranata u Mineapolisu 24. januara.

Mineapolis ubistvo Foto: Brandon Bell / Getty images / Profimedia, Stephen Maturen / Getty images / Profimedia

Preti je, prema zvaničnim tvrdnjama, napao agente pištoljem, ali više video zapisa i svedočenja pokazuju da je držao mobilni telefon i nije bio agresivan pre nego što je ubijen.

Ubijeni Aleks Preti Foto: HONS/Michael Pretti

Ta kontradikcija između zvaničnih izjava i snimaka dovela je do žestokih protesta i kritika, uključujući i osude lokalnih zvaničnika poput guvernera Minesote Tima Volca.

Američki ministar odbrane Pit Hegset posetio bazu "foka" (SEAL) Perl Harbor-Hikam Foto: Printscreen X / @SecDef

Zašto je kontroverzno?

Mnogi kritičari smatraju Hegsetovu objavu neprimerenom jer izgleda kao da umanjuje ozbiljnost incidenta i prebacuje krivicu na žrtvu i lokalne vlasti, a da se pritom nije osvrnuo na istragu i odgovornost saveznih agenata.

(Kurir.rs/V.M.)

