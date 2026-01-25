AMERIČKI MINISTAR RATA OBJAVIO ŠOKANTNO UPUTSTVO: "Tri koraka za izbegavanje ICE-a", kaže: "Hvala Bogu na patriotama iz ICE-a, sram bilo LUDAKE na ulicama"
Američki ministar rata Pit Hegsetna društvenim mrežama podelio je grafiku sa tri koraka za "izbegavanje ICE-a", poručivši da treba:
- Nemoj da budeš ilegalno u zemlji
- Ne napadaj agente ICE-a
- Poštuj savezne i državne zakone
Uz to je kritikovao lokalne vlasti u Minesoti i učesnike protesta, nazivajući ih "ludacima na ulici", i zahvalio je agentima ICE-a, navodeći da ih "podržava 100%" i da "spašavaju zemlju".
- Hvala Bogu na patriotama iz ICE-a. Mi smo uz vas 100%. Vi spašavate ovu zemlju. Sram bilo vodstvo Minesote i ludake na ulici - napisao je Hegset.
Reakcije i kontekst
Ova objava dolazi nakon incidenta u kojem su federalni agenti ubili 37-godišnjeg Aleksa Pretija, medicinskog tehničara zaposljenog u bolnici za veterane, tokom akcije protiv imigranata u Mineapolisu 24. januara.
Preti je, prema zvaničnim tvrdnjama, napao agente pištoljem, ali više video zapisa i svedočenja pokazuju da je držao mobilni telefon i nije bio agresivan pre nego što je ubijen.
Ta kontradikcija između zvaničnih izjava i snimaka dovela je do žestokih protesta i kritika, uključujući i osude lokalnih zvaničnika poput guvernera Minesote Tima Volca.
Zašto je kontroverzno?
Mnogi kritičari smatraju Hegsetovu objavu neprimerenom jer izgleda kao da umanjuje ozbiljnost incidenta i prebacuje krivicu na žrtvu i lokalne vlasti, a da se pritom nije osvrnuo na istragu i odgovornost saveznih agenata.
(Kurir.rs/V.M.)