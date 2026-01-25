DONETA ODLUKA: Strani borci u Ukrajini dobijaju status ratnih veterana, jednaka prava sa domaćim vojnicima i otvoren put ka sticanju državljanstva!
Ministarstvo odbrane Ukrajine saopštilo je da vojnici koji su učestvovali u borbenim dejstvima na prvoj liniji fronta, bez obzira na državljanstvo, mogu da steknu status boraca - veterana rata.
Kako je navedeno, strani borci imaju ista prava kao i ukrajinski vojnici, a status se može dobiti automatski ili putem posebnih komisija.
Ko ima pravo na status veterana?
Prema navodima Ministarstva, pravo na status veterana odnosi se na one koji su se borili na frontu zvanično, kao deo vojne jedinice i na osnovu ugovora.
Koje pogodnosti donosi status veterana?
Sticanje statusa veterana omogućava - besplatnu i prioritetnu zdravstvenu zaštitu, uključujući lekove, lečenje i preglede, popuste na stanovanje i komunalne usluge, pristup programima stambene i zemljišne podrške, pogodnosti u prevozu, uključujući besplatan lokalni prevoz i popuste na međugradska putovanja. Ova prava su utvrđena zakonom.
Automatska registracija i prijava putem komisija
Ministarstvo navodi da se vojnici automatski upisuju tokom službe po ugovoru, ali je moguće i podnošenje zahteva putem posebnih komisija.
Automatski upis se vrši kada jedinica u roku od pet dana evidentira borbenu misiju u Jedinstvenom državnom registru, ili putem manuelne procedure, kada komandant jedinice dostavlja dokumentaciju međuresornoj komisiji na razmatranje u roku od 30 dana.
- Iste procedure važe za strane vojnike kao i za državljane Ukrajine. Glavni uslov je postojanje dokumenata koji potvrđuju učešće u borbenim misijama - navodi se u saopštenju.
Dokumentacija za strane borce
Strani borci mogu i samostalno prikupiti potrebna dokumenta i podneti zahtev. Za razmatranje pred međuresornom komisijom potrebno je dostaviti - kopiju pasoša sa prevodom na ukrajinski jezik, dokument o poreskoj registraciji, original potvrde Obrasca br. 6.
Oni koji se prijavljuju samostalno moraju priložiti i kompletan izvod iz krivične evidencije sa državnog elektronskog portala.
Ministarstvo upozorava da se transliteracija imena u pasošu i vojnoj legitimaciji mora podudarati, dodajući da će status veterana biti važan faktor prilikom podnošenja zahteva za ukrajinsko državljanstvo.
Jednaka prava i put ka državljanstvu
- Stranci i lica bez državljanstva koji su rame uz rame sa Ukrajincima stajali u redovima Oružanih snaga imaju isto pravo na priznanje svojih zasluga kao i građani Ukrajine - navodi se u saopštenju.
- Naša država garantuje jednak pristup sticanju statusa borca- veterana za sve vojnike, bez obzira na njihovo državljanstvo - dodaje se.
Širi kontekst
Ukrajinaje u julu 2025. godine usvojila istorijski zakon kojim je omogućeno dvojno državljanstvo, u početku ograničeno na odabranu listu zemalja. Proširenje statusa veterana na strane borce razmatra se još od juna 2025. godine.