Slušaj vest

Ministarstvo odbrane Ukrajine saopštilo je da vojnici koji su učestvovali u borbenim dejstvima na prvoj liniji fronta, bez obzira na državljanstvo, mogu da steknu status boraca - veterana rata.

Kako je navedeno, strani borci imaju ista prava kao i ukrajinski vojnici, a status se može dobiti automatski ili putem posebnih komisija.

Ko ima pravo na status veterana?

Prema navodima Ministarstva, pravo na status veterana odnosi se na one koji su se borili na frontu zvanično, kao deo vojne jedinice i na osnovu ugovora.

1/11 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Koje pogodnosti donosi status veterana?

Sticanje statusa veterana omogućava - besplatnu i prioritetnu zdravstvenu zaštitu, uključujući lekove, lečenje i preglede, popuste na stanovanje i komunalne usluge, pristup programima stambene i zemljišne podrške, pogodnosti u prevozu, uključujući besplatan lokalni prevoz i popuste na međugradska putovanja. Ova prava su utvrđena zakonom.

1/15 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Pr, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Automatska registracija i prijava putem komisija

Ministarstvo navodi da se vojnici automatski upisuju tokom službe po ugovoru, ali je moguće i podnošenje zahteva putem posebnih komisija.

Automatski upis se vrši kada jedinica u roku od pet dana evidentira borbenu misiju u Jedinstvenom državnom registru, ili putem manuelne procedure, kada komandant jedinice dostavlja dokumentaciju međuresornoj komisiji na razmatranje u roku od 30 dana.

- Iste procedure važe za strane vojnike kao i za državljane Ukrajine. Glavni uslov je postojanje dokumenata koji potvrđuju učešće u borbenim misijama - navodi se u saopštenju.

1/5 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: AP, X@SESU_UA, AP Efrem Lukatsky

Dokumentacija za strane borce

Strani borci mogu i samostalno prikupiti potrebna dokumenta i podneti zahtev. Za razmatranje pred međuresornom komisijom potrebno je dostaviti - kopiju pasoša sa prevodom na ukrajinski jezik, dokument o poreskoj registraciji, original potvrde Obrasca br. 6.

Oni koji se prijavljuju samostalno moraju priložiti i kompletan izvod iz krivične evidencije sa državnog elektronskog portala.

Ministarstvo upozorava da se transliteracija imena u pasošu i vojnoj legitimaciji mora podudarati, dodajući da će status veterana biti važan faktor prilikom podnošenja zahteva za ukrajinsko državljanstvo.

1/10 Vidi galeriju Ukrajina Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT HANDOUT/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS S, HOGP/Russian Defense Ministry Press Service, Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24th Mechanized brigade

Jednaka prava i put ka državljanstvu

- Stranci i lica bez državljanstva koji su rame uz rame sa Ukrajincima stajali u redovima Oružanih snaga imaju isto pravo na priznanje svojih zasluga kao i građani Ukrajine - navodi se u saopštenju.

- Naša država garantuje jednak pristup sticanju statusa borca- veterana za sve vojnike, bez obzira na njihovo državljanstvo - dodaje se.

1/11 Vidi galeriju Ukrajina Kijev Foto: screenshot X

Širi kontekst