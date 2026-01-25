Slušaj vest

Sirijske trupe su u poslednje dve nedelje zauzele velike delove severne i istočne Sirije od kurdskih Sirijskih demokratskih snaga (SDF), u brzom razvoju događaja koji je učvrstio vlast predsednika Ahmeda al-Šare.

Šarine snage su se ranije ove nedelje približile poslednjim uporištima SDF-a, kada je on iznenada objavio primirje, dajući rok Kurdimado subote uveče da polože oružje i iznesu plan integracije u sirijsku vojsku ili da se borbe nastave.

Ranije u subotu, sirijski zvaničnik je rekao da SDF nije odgovorio na pokušaje vlade da uspostavi kontakt, dok je SDF optužio vladu da se "sistematski" kreće ka eskalaciji kroz jačanje vojnog prisustva.

Razlozi za novo produženje prekida vatre

Oko sat vremena pre ponoći, sirijsko Ministarstvo odbrane objavilo je da će sirijske snage obustaviti vojne operacije na dodatnih 15 dana, kako bi se podržala tekuća operacija Sjedinjenih Američkih Država na premeštanju zatvorenika Islamske države iz Sirije u Irak.

SDF je u saopštenju naveo da je sporazum postignut uz međunarodno posredovanje, "dok se dijalog sa Damaskom nastavlja".

Novo primirje stupilo je na snagu u 23 časa, saopštilo je Ministarstvo.

Amerika i Francuska upozoravaju Šaru zbog Kurda

Sjedinjene Američke Države sprovode tzv. "šatl-diplomatiju" kako bi se uspostavilo trajno primirje i olakšala integracija kurdskog SDF-a - koji je godinama bio glavni partner Vašingtona u Siriji - u državni sistem koji sada predvodi novi američki saveznik, Ahmed al-Šara.

Visoki američki i francuski zvaničnici pozvali su Šaru da ne šalje trupe u preostale oblasti pod kontrolom Kurda, strahujući da bi obnovljeni sukobi mogli dovesti do masovnih zločina nad kurdskim civilima, rekli su diplomatski izvori za Rojters.

Prošle godine su snage povezane sa vladom ubile skoro 1.500 Alavita i stotine Druza u sektaškom nasilju, uključujući i pogubljenja nalik egzekucijama.

Premeštanje zatvorenika Islamske države

Usred nestabilnosti na severoistoku Sirije, američka vojska prebacuje stotine pritvorenih boraca Islamske države iz sirijskih zatvora koje je ranije kontrolisao SDF, preko granice u Irak.

Vrhunac višegodišnjih tenzija

Kako se subotnji rok približavao, snage SDF-a su ojačale odbrambene položaje u gradovima Kamišli, Hasaka i Kobane, pripremajući se za mogući sukob, naveli su kurdski bezbednosni izvori za Rojters. Mogući obračun predstavlja vrhunac rastućih tenzija tokom protekle godine.

Šara, čije su snage krajem 2024. godine svrgle dugogodišnjeg lidera Bašara al Asada, obećao je da će celu Siriju staviti pod kontrolu države - uključujući i oblasti na severoistoku koje drži SDF.

Međutim, kurdske vlasti koje su tokom poslednje decenije tamo upravljale poluautonomnim civilnim i vojnim institucijama, opirale su se priključenju Šarinoj vladi predvođenoj islamistima.

Nakon što je rok za integraciju krajem prošle godine istekao uz malo napretka, sirijske trupe su ovog meseca pokrenule ofanzivu.

One su brzo zauzele dve ključne provincije sa većinskim arapskim stanovništvom od SDF-a, stavljajući pod kontrolu vlade važna naftna polja, hidroelektrane i neke objekte u kojima se nalaze borci Islamske države i sa njima povezani civili.

Sirija oslobodila 126 maloletnika nakon preuzimanja zatvora od kurdskih snaga

Vlada Sirije je u subotu oslobodila najmanje 126 maloletnika koji su bili zatvoreni u zatvoru u Raki, javile su državne medijske kuće, nakon što je preuzela upravljanje tim objektom od kurdskih snaga u okviru postignutog dogovora.

Državna televizija prikazala je snimke okupljenih ljudi koji su dočekivali oslobođene maloletnike, dok je zvanična novinska agencija SANA objavila imena preostalih pritvorenih, omogućavajući ljudima da ih potraže onlajn.

Zatvorenici oslobođeni iz zatvora al-Aktan u provinciji Raka mlađi su od 18 godina, navodi SANA, a zatvor je ranije korišćen za pritvor za borce Islamske države (ISIS).

Kurdske snage se povukle



Pod vojnim pritiskom Damaska, koji nastoji da proširi svoju kontrolu širom zemlje, SDF je u poslednjih nekoliko dana predao delove teritorije i povukao se u delove provincije Hasake na krajnjem severoistoku.

Dogovor Damaska i kurdskih vlasti



Predsednik Sirije Ahmed al-Šara najavio je dogovor sa šefom SDF-a Mazlumom Abdijem, koji uključuje primirje i integraciju de facto autonomne kurdske uprave u državni sistem, koja će preuzeti odgovornost za pritvorene borce ISIS-a.

Transfer kurdskih zatvorenika



Kurdski borci su premešteni iz zatvora u grad Ajn al-Arab (Kobane) u provinciji Alepo, blizu severne granice sa Turskom.