MISTERIOZNI PRIJATELJ PLATIO SLOBODU VLASNIKU BARA SMRTI! Čovek KRIV za SMRT 40 ljudi pušten uz kauciju od 200.000 franaka, žena Džesika je s naših prostora?
Žak Moreti, vlasnik bar "La Constellation" gde je u novogodišnjoj noći izbio požar, u kojem je stradalo 40 ljudi, među kojima je i Srbin Stefan Ivanović, pušten je iz pritvora u Sionu nakon što je platio kauciju u iznosu od 200.000 franaka koje mu je obezbedio misteriozni prijatelj.
Da podsetimo, požar je izbio kada su prskalice sa flaša šampanjca zahvatile plafon. U požaru je povređeno 116 osoba, među kojima su i četiri državljanina Srbije.
Švajcarske vlasti pokrenule su istragu protiv Moretija i njegove supruge Džesike, a njegovo puštanje na slobodu izazvalo je oštru reakciju Italije.
Ogorčena sam, smatram da je ovo sramota i da je uvreda za žrtve i njihove porodice - poručila je premijerka Đorđa Meloni i najavila da će vlada pozvati švajcarske vlasti na odgovornost.
Razočarani su i članovi porodica stradalih i povređenih Italijana.
- To je sramota za našu decu - rekli su roditelji Rikarda Mingetija, mladića koji je poginuo.
- Ovo puštanje na slobodu ostavlja nas bez reči. Moramo intervenisati. Naravno, nadam se da će biti pravde, ali sada sam pokoleban - naveo je advokat porodice druge žtve.
Kako je u medijima pojašnjeno, Tribunal za privremene mere u Sionu, nakon nove procene "rizika od bekstva" odlučio je da pusti na slobodu francuskog biznismena koji se zajedno sa suprugom Džesikom Moreti (devojačko prezime - Marić)tereti za ubistvo iz nehata, napad i podmetanje požara.
On će biti, kako je pojašnjeno u odluci suda, podvrgnut drugim merama predostrožnosti - istim onim koja već važe za Džesiku.
Zabranjena su mu putovanja, oduzeta su mu dokumenta - navode.
Sudije nisu našle za neophodno da mu stave elektronsku nanogicu, kako je zahtevala kancelarija državnog tužioca. Oni su, kako su naveli, ispitali i poreklo novca koji je dat za kauciju.
Advokati bračnog para Moreti naveli su za medije da će oni kao i do sada zajedno nastaviti da odgovaraju na sve zahteve vlasti.
Njihove misli ostaju sa žrtvama ove tragedije - saopšteno je.
Moretijevi su za sada jedini osumnjičeni, ali bi se istraga o tragediji u Kran-Montani mogla proširiti. Nekoliko sati pre sudske odluke, državni tužilac Valea Beatris Pilu saopštila je da ne isključuje mogućnost proširenja istrage.
Inače, do sada je 130 oštećenih podnelo zahteve sudu.
(Kurir.rs/Unionesarda.it/Preneo: V.M.)