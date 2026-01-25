Slušaj vest

Žak Moreti, vlasnik bar "La Constellation" gde je u novogodišnjoj noći izbio požar, u kojem je stradalo 40 ljudi, među kojima je i Srbin Stefan Ivanović, pušten je iz pritvora u Sionu nakon što je platio kauciju u iznosu od 200.000 franaka koje mu je obezbedio misteriozni prijatelj.

Žak i Džesika Moreti (Marić) Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Da podsetimo, požar je izbio kada su prskalice sa flaša šampanjca zahvatile plafon. U požaru je povređeno 116 osoba, među kojima su i četiri državljanina Srbije.

Švajcarske vlasti pokrenule su istragu protiv Moretija i njegove supruge Džesike, a njegovo puštanje na slobodu izazvalo je oštru reakciju Italije.

1/12 Vidi galeriju Požar u baru na skijalištu Kran Montana odneo je 40 žrtava, dok je njih 119 teško povređeno Foto: Društevne Mreže, Printscreen/Facebook

Ogorčena sam, smatram da je ovo sramota i da je uvreda za žrtve i njihove porodice - poručila je premijerka Đorđa Meloni i najavila da će vlada pozvati švajcarske vlasti na odgovornost.

Razočarani su i članovi porodica stradalih i povređenih Italijana.

- To je sramota za našu decu - rekli su roditelji Rikarda Mingetija, mladića koji je poginuo.

1/10 Vidi galeriju Tužne scene u Kran Montani nakon požara u baru Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT/KEYSTONE

- Ovo puštanje na slobodu ostavlja nas bez reči. Moramo intervenisati. Naravno, nadam se da će biti pravde, ali sada sam pokoleban - naveo je advokat porodice druge žtve.

Kako je u medijima pojašnjeno, Tribunal za privremene mere u Sionu, nakon nove procene "rizika od bekstva" odlučio je da pusti na slobodu francuskog biznismena koji se zajedno sa suprugom Džesikom Moreti (devojačko prezime - Marić)tereti za ubistvo iz nehata, napad i podmetanje požara.

1/7 Vidi galeriju Švajcarska Kran-Montana Foto: Screenshot, MAXIME SCHMID / AFP / Profimedia, screenshot X, Printskrin X

On će biti, kako je pojašnjeno u odluci suda, podvrgnut drugim merama predostrožnosti - istim onim koja već važe za Džesiku.

Zabranjena su mu putovanja, oduzeta su mu dokumenta - navode.

Sudije nisu našle za neophodno da mu stave elektronsku nanogicu, kako je zahtevala kancelarija državnog tužioca. Oni su, kako su naveli, ispitali i poreklo novca koji je dat za kauciju.

1/5 Vidi galeriju Požar u Švajcarskoj Foto: Printskrin Instagram, Printscreen/Facebook, Društvene Mreže

Advokati bračnog para Moreti naveli su za medije da će oni kao i do sada zajedno nastaviti da odgovaraju na sve zahteve vlasti.

Njihove misli ostaju sa žrtvama ove tragedije - saopšteno je.

Moretijevi su za sada jedini osumnjičeni, ali bi se istraga o tragediji u Kran-Montani mogla proširiti. Nekoliko sati pre sudske odluke, državni tužilac Valea Beatris Pilu saopštila je da ne isključuje mogućnost proširenja istrage.