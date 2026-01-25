Slušaj vest

Žak Moreti, vlasnik bar "La Constellation" gde je u novogodišnjoj noći izbio požar, u kojem je stradalo 40 ljudi, među kojima je i Srbin Stefan Ivanović, pušten je iz pritvora u Sionu nakon što je platio kauciju u iznosu od 200.000 franaka koje mu je obezbedio misteriozni prijatelj.

profimedia-1064455861.jpg
Žak i Džesika Moreti (Marić) Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Da podsetimo, požar je izbio kada su prskalice sa flaša šampanjca zahvatile plafon. U požaru je povređeno 116 osoba, među kojima su i četiri državljanina Srbije.

Švajcarske vlasti pokrenule su istragu protiv Moretija i njegove supruge Džesike, a njegovo puštanje na slobodu izazvalo je oštru reakciju Italije.

Požar u baru na skijalištu Kran Montana odneo je 40 žrtava, dok je njih 119 teško povređeno Foto: Društevne Mreže, Printscreen/Facebook

Ogorčena sam, smatram da je ovo sramota i da je uvreda za žrtve i njihove porodice - poručila je premijerka Đorđa Meloni i najavila da će vlada pozvati švajcarske vlasti na odgovornost.

Razočarani su i članovi porodica stradalih i povređenih Italijana.

- To je sramota za našu decu - rekli su roditelji Rikarda Mingetija, mladića koji je poginuo.

Tužne scene u Kran Montani nakon požara u baru Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT/KEYSTONE

- Ovo puštanje na slobodu ostavlja nas bez reči. Moramo intervenisati. Naravno, nadam se da će biti pravde, ali sada sam pokoleban - naveo je advokat porodice druge žtve.

Kako je u medijima pojašnjeno, Tribunal za privremene mere u Sionu, nakon nove procene "rizika od bekstva" odlučio je da pusti na slobodu francuskog biznismena koji se zajedno sa suprugom Džesikom Moreti (devojačko prezime - Marić)tereti za ubistvo iz nehata, napad i podmetanje požara.

Švajcarska Kran-Montana Foto: Screenshot, MAXIME SCHMID / AFP / Profimedia, screenshot X, Printskrin X

On će biti, kako je pojašnjeno u odluci suda, podvrgnut drugim merama predostrožnosti - istim onim koja već važe za Džesiku.

Zabranjena su mu putovanja, oduzeta su mu dokumenta - navode.

Sudije nisu našle za neophodno da mu stave elektronsku nanogicu, kako je zahtevala kancelarija državnog tužioca. Oni su, kako su naveli, ispitali i poreklo novca koji je dat za kauciju.

Požar u Švajcarskoj Foto: Printskrin Instagram, Printscreen/Facebook, Društvene Mreže

Advokati bračnog para Moreti naveli su za medije da će oni kao i do sada zajedno nastaviti da odgovaraju na sve zahteve vlasti.
Njihove misli ostaju sa žrtvama ove tragedije - saopšteno je.

Jacques Moretti Žak Moreti
Žak i Džesika Moreti (devojačko Marić) Foto: Alessandro Della valle/Keystone

Moretijevi su za sada jedini osumnjičeni, ali bi se istraga o tragediji u Kran-Montani mogla proširiti. Nekoliko sati pre sudske odluke, državni tužilac Valea Beatris Pilu saopštila je da ne isključuje mogućnost proširenja istrage.

Inače, do sada je 130 oštećenih podnelo zahteve sudu.

(Kurir.rs/Unionesarda.it/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlaneta"NIJE TREBALO DA BUDE TAMO" Novi detalji o konobarici (24) koja je izazvala požar u kojem je poginulo 40 ljudi, roditelji devojke otkrili šta ih najviše boli!
105416387-15453553-image-a-2_1768133175988 copy.jpg
PlanetaITALIJA POVUKLA AMBASADORA IZ ŠVAJCARSKE! Žestoka reakcija Rima nakon puštanja na slobodu vlasnika izgorelog bara u Kran-Montani
Kran-Montana
PlanetaITALIJANKA PREŽIVELA POŽAR U ŠVAJCARSKOJ: Lepa Eleonora (29) podelila objavu koja kida srca, prisetila se kobne noći u baru smrti: "Ne znam kako sam se spasila"
G_S3T8fa8AAmj_2.jpeg
PlanetaVLASNIK BARA SMRTI U KRAN-MONTANI PUŠTEN IZ PRITVORA! Neočekivana odluka suda, porodice nastradalih u šoku!
Vlasnici bara smrti u Švajcarskoj