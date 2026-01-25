SVE JE VIŠE SUKOBA NA ULICAMA!

SVE JE VIŠE SUKOBA NA ULICAMA!

Američke demokrate su zatražile od saveznih imigracionih agenata da napuste američku saveznu državu Minesotuposle incidenta u kome je jedan agent američke granične patrole ubio čoveka u Mineapolisu.

Zbog toga su stotine građana izašle na ulice po ledenom vremenu, a tenzije su porasle u gradu već potresenom ubistvom demonstrantkinje pre nekoliko nedelja.

Vlasti Mineapolisa saopštile su ranije da je 37-godišnji Amerikanac Aleks Džefri Preti u subotu ubijen u tom gradu i da su ga ubili federalni agenti.

Ubijeni Aleks Pretije bio medicinski radnik na odeljenju intenzivne nege u bolnici Ministarstva za boračka pitanja, a njegova porodica je saopštila da je bio izuzetno uznemiren zbog imigracionih mera predsednika Donalda Trampa u njegovom gradu.

Posle ubistva ljutita masa ljudi se okupila i demonstranti su se sukobili sa saveznom policijom, koja je koristila palice i šok bombe.

Nacionalna garda Minesote pomagala je lokalnoj policiji po upustvu guvernera Minesote Tima Volca, saopštili su zvaničnici. Trupe Nacionale garde poslate su na mesto gde je ubijen čovek i kod savezne zgrade gde su se policajci svakodnevno sukobljavali sa demonstrantima.

Ograničene su informacije o tome šta je dovelo do pucanja, rekao je šef policije Brajan O'Hara.

Portparolka Ministarstva za bezbednost Triša Maklaflin rekla je u saopštenju da su savezni policajci sprovodili operaciju i ispalili "odbrambene metke" kada im je čovek sa pištoljen prišao i "nasilno pružao otpor" kojom prilikom su pokušali da ga razoružaju.

Na snimcima građana vidi se Preti sa telefonom u ruci ali ne izgleda da ima oružje.

O'Hara je rekao da policija veruje da je on imao ovlašćenje za nošenje pištolja.

Ministarka da bezbednost Kristi Noem rekla je na konferenciji za novinre da se Preti pojavio da spreči policijsku operaciju. Ona se zapitala zašto je on bio naoružan, ali nije dala detalje oko toga da li je Preti izvadio oružje i mahao njim na savezne policajce.

Policajac koji je pucao na njega je iskusni veteran koji osam godina radi u Graničnoj policiji, rekli su savezni zvaničnici.

Predsednik SAD Donald Tramp je preko društvenih mreža napao guvernera Volca i gradonačelnika Mineapolisa. On se pitao gde je bila policija i zašto nije štitila pripadnike američke Imigracione i carinske službe (ICE).

Tramp, koji je republikanac, rekao je da demokratski guverner i gradonačelnik "podstiču pobunu, sa svojom opasnom i arogantnom retorikom". Guverner Volc je rekao da nema poverenja u savezne zvaničnike i da će ta američka država sprovesti istragu.

Demonstracije su izbile u nekoliko gradova širom zemlje uključujući Njujork, Vašington i Los Anđeles.

U Mineapolisu demonstranti su se okupili na mestu oružanog napada uprkos jako hladnom vremenu. Ljutita masa okupila se posle pucnjave i vređala savezne policajce, nazivala ih kukavicama, terajući ih da idu.

Na drugim mestima agenti su uhapsili jednog demonstranta.

Demonstranti su postavljali kante za đubre da blokiraju ulice, i uzvikivali "Ajs (ICE) napolje sad".

Kada je pala noć stotine ljudi mirno su odavali počast na mestu gde se dogodiola pucnjava. Neki su nosili znake sa naptpisom "pravda za Aleksa Pretija", a drugi su uz njegovo ime, uzvikivali i Gud, koja je ubijena ranije.