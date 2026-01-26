Slušaj vest

Građani Mjanmaraglasaju u poslednjem, trećem krugu opštih izbora, u kojima za sada po broju glasova vodi vojna hunta sa saveznicima, koja će imati većinu u parlamentu.

Posmatrači i analitičari tvrde da izbori nisu ni slobodni ni pošteni, a da su osmišljeni da legitimišu moć vojske nakon što je svrgnula civilnu vladu Aung San Su Ći u februaru 2021. godine, koja služi 27-godišnju zatvorsku kaznu.

Partija unije solidarnosti i razvoja (USDP), koju podržava vojska, već je osvojila većinu mesta u prva dva kruga glasanja, dok je četvrtina mesta u oba doma parlamenta već rezervisana za vojsku.

Očekuje se da će general Min Aung Hlaing, koji predvodi trenutnu vojnu Vladu, nastaviti da vlada i sa formiranjem novog parlamenta.

U Mjanmaru je, nakon što je vojska preuzela vlast 2021. godine, izbio građanski rat, a današnje glasanje, iz bezbednosnih razloga, nije održano u više od 60 opština u zemlji.

Više stranaka je odbilo da se registruje ili kandiduje za izbore, pod obrazloženjem da su uslovi nepravedni, a one su i pozvale birače da bojkotuju glasanje.

Novi Zakon o zaštiti izbora predviđa oštre kazne za većinu javnih kritika izbornog procesa, a vlasti su nedavno optužile više od 400 ljudi zbog deljenja letaka ili aktivnosti na društvenim mrežama.

Prethodna dva kruga glasanja prekinule su naoružane grupe koje se protive vojnoj vlasti, a u njihovim napadima su poginula najmanje dva zvaničnika, prema saopštenju Vlade.

Izbori se održavaju u tri faze zbog oružanog sukoba, a prva dva kruga su održana 28. decembra i 11. januara.

Očekuje se da će konačni rezultati za sva mesta u parlamentu biti objavljeni do kraja sledeće nedelje, a Vojna vlada je najavila da će parlament biti sazvan u martu, dok će nova Vlada preuzeti dužnost u aprilu.

Više od 4.800 kandidata iz 57 političkih stranaka takmiči se za mesta u nacionalnim i regionalnim zakonodavnim telima, iako se samo njih šest takmiči širom zemlje.