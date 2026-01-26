OGLASIO SE PREDSEDNIK ŠVAJCARSKE: "Razumljivo je negodovanje Italije zbog oslobađanja vlasnika izgorelog bara, ali..." (FOTO)
Predsednik Švajcarske Gi Parmelen izjavio je da je negodovanje Italijepovodom puštanja na slobodu uz kauciju vlasnika bara u Kran Montani, u kom je tokom proslave Nove godine u požaru poginulo 40 ljudi, razumljivo, ali i da sudije na tom slučaju deluju nezavisno.
Kabinet italijanske premijerke Đorđe Meloni juče je osudio puštanje vlasnika bara "La Konstelasion" Žaka Moretija na slobodu, pod obrazloženjem da je to "ozbiljna uvreda i dodatna rana naneta porodicama žrtava iz Kran Montane i onih koji su još uvek hospitalizovani", prenosi agencija Rojters.
Ta Vlada je pozvala svog ambasadora u Švajcarskoj Đan Lorenca Kornada da se vrati u Rim, a Parmelen je u intervjuu za italijanski dnevni list "Korijere dela Sera" izjavio da zemlja zvanično nije obaveštena o toj odluci.
Meloni je danas u istom izdanju "Korijere" pozvala Švajcarsku da posluša predlog Italije, da se formira zajednički istražni tim.
- To je obična diplomatska mera. Nakon konsultacija ambasador će se vratiti u Švajcarsku. Nije posao političara da se mešaju u pravosudni sistem. Svakako možemo da razumemo negodovanje - naveo je Parmelen.
U požaru u baru "La Konstelasion" je 1. januara poginulo 40, a povređeno najmanje 100 ljudi, uključujući šest državljana Italije.
Podsetimo, u požaru je povređeno četvoro državljana Srbije, a poginuo je jedan naš državljanin - Stefan Ivanović.
