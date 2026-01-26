Slušaj vest

Predsednik Švajcarske Gi Parmelen izjavio je da je negodovanje Italijepovodom puštanja na slobodu uz kauciju vlasnika bara u Kran Montani, u kom je tokom proslave Nove godine u požaru poginulo 40 ljudi, razumljivo, ali i da sudije na tom slučaju deluju nezavisno.

Požar u Švajcarskoj Foto: Printscreen mediasetinfinity, Printscreen/Facebook

Kabinet italijanske premijerke Đorđe Meloni juče je osudio puštanje vlasnika bara "La Konstelasion" Žaka Moretija na slobodu, pod obrazloženjem da je to "ozbiljna uvreda i dodatna rana naneta porodicama žrtava iz Kran Montane i onih koji su još uvek hospitalizovani", prenosi agencija Rojters.

Požar u baru na skijalištu Kran Montana odneo je 40 žrtava, dok je njih 119 teško povređeno Foto: Društevne Mreže, Printscreen/Facebook

Ta Vlada je pozvala svog ambasadora u Švajcarskoj Đan Lorenca Kornada da se vrati u Rim, a Parmelen je u intervjuu za italijanski dnevni list "Korijere dela Sera" izjavio da zemlja zvanično nije obaveštena o toj odluci. 

Meloni je danas u istom izdanju "Korijere" pozvala Švajcarsku da posluša predlog Italije, da se formira zajednički istražni tim. 

Švajcarska Kran-Montana Foto: Screenshot, MAXIME SCHMID / AFP / Profimedia, screenshot X, Printskrin X

- To je obična diplomatska mera. Nakon konsultacija ambasador će se vratiti u Švajcarsku. Nije posao političara da se mešaju u pravosudni sistem. Svakako možemo da razumemo negodovanje - naveo je Parmelen.

U požaru u baru "La Konstelasion" je 1. januara poginulo 40, a povređeno najmanje 100 ljudi, uključujući šest državljana Italije.

profimedia-1064455861.jpg
Osumnjičeni Žak i Džesika Moreti (Marić) Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Podsetimo, u požaru je povređeno četvoro državljana Srbije, a poginuo je jedan naš državljanin - Stefan Ivanović.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaMISTERIOZNI PRIJATELJ PLATIO SLOBODU VLASNIKU BARA SMRTI! Čovek KRIV za SMRT 40 ljudi pušten uz kauciju od 200.000 franaka, žena Džesika je s naših prostora?
profimedia-1064455861.jpg
Planeta"NIJE TREBALO DA BUDE TAMO" Novi detalji o konobarici (24) koja je izazvala požar u kojem je poginulo 40 ljudi, roditelji devojke otkrili šta ih najviše boli!
105416387-15453553-image-a-2_1768133175988 copy.jpg
PlanetaITALIJA POVUKLA AMBASADORA IZ ŠVAJCARSKE! Žestoka reakcija Rima nakon puštanja na slobodu vlasnika izgorelog bara u Kran-Montani
Kran-Montana
PlanetaBAHANALIJE SUPERBOGATAŠA NA FORUMU U DAVOSU: Perverzna elita troši vrtograve cifre na ESKORT DAME, za ORGIJE plaćaju više od 100.000 EVRA, imaju BIZARNE želje!
davos.jpg