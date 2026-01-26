Slušaj vest

Na trgu Engelab u centru Teherana juče je otkriven mural sa upozorenjem Sjedinjenim Američkim Državama da ne pokušavaju da napadnu Iran.

Na slici se nalazi nekoliko oštećenih aviona na palubi nosača aviona, sa sloganom "Ako seješ vetar, požnjećeš vihor", a mural je otkriven nakon najava Vašingtona da se nosač aviona USS Abraham Linkoln kreće ka Bliskom Istoku.

Vlasti na trgu Engelab obično otkrivaju prikladne murale za državne praznike i druge važne prilike.

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je u četvrtak da ka Iranu ide i flota vojnih brodova "za svaki slučaj".

Komandant iranske paravojne Revolucionarne garde je juče upozorio SAD da su njegove snage "spremnije nego ikada i sa prstom na baraču".

Tenzije između Vašingtona i Teherana porasle su nakon suzbijanja masovnih demonstracija širom Irana, koje su počele 28. decembra, a u kojima je poginulo više hiljada ljudi, dok je desetina hiljade uhapšeno.

1/11 Vidi galeriju Protesti u Iranu u januaru 2026. Foto: Social Media/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, UGC/VALIDATED UGC, Vahid Salemi/AP

Tramp je pretio vojnom intervencijom ukoliko se u Iranu nastavi sa pogubljenjem demonstranata i zatvorenika.

Aktivistička novinska agencija sa sedištem u SAD, HRANA, saopštila je da je tokom demonstracija i nakon njihovog završetka poginulo 5.459 ljudi, kao i da taj broj može dodatno da poraste, kao i da je uhapšeno više od 40.800 ljudi.

(Kurir.rs/Beta)