Slušaj vest

Portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov izjavio je dansa da rukovodstvo Evropske unije predstavlja nekompetentne funkcionere, nesposobne da sagledaju budućnost.

"Nažalost, ovo je degeneracija političara koji su na vlasti. Od toga pati ceo sistem međunarodnih odnosa. Da, oni su nekompetentni", rekao je on uvoditelju programa „Moskva. Kremlj. Putin“ („Rusija-1“, VGTRK) Pavlu Zarubinu.

Peskov je naglasio da Rusija nikada ništa neće raspravljati sa šefom diplomatije EU Kaje Kalas.

Kaja Kalas, šefica diplomatije EU, na samitu u Briselu o zamrznutim ruskim sredstvima i pomoći Ukrajini  Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA, Omar Havana/AP

"Ni mi ništa sa njom nikada nećemo raspravljati, ni Amerikanci ništa sa njom neće raspravljati, i to je očigledno. Šta uraditi? Treba samo čekati da ona ode", izjavio je portparol predsednika Rusije.

Predstavnik Kremlja je istakao da u rukovodstvu Evropske unije trenutno nema „političkih vizionara“:

"To su neki neobrazovani, nekompetentni funkcioneri, koji ne umeju da sagledaju budućnost i ne umeju da razumeju današnji sistem koordinata“, dodao je on.

(Kurir.rs/Interfax/P.V.)

Ne propustitePlanetaNATO SE SPREMA ZA ODBRANU EVROPE: Na istočnim granicama formira nenaseljenu visokotehnološku odbrambenu zonu i liniju odvraćanja, kao u Sci-Fi FILMOVIMA!
tenk
PlanetaDONETA ODLUKA: Strani borci u Ukrajini dobijaju status ratnih veterana, jednaka prava sa domaćim vojnicima i otvoren put ka sticanju državljanstva!
ukrajinska vojska
PlanetaRAKETE PADAJU NA BELGOROD, POGAĐAJU VOZILA NA ULICAMA! Ukrajinci žestoko gađali grad "himarsima", Rusi govore o "najmasovnijem" napadu! (VIDEO)
Belgorod, Rusija
Planeta"SIN I JA PREŽIVLJAVAMO HLADNOĆU TAKO ŠTO LEGNEMO ZAJEDNO, TOPLIJE JE UDVOJE": Prelepa glumica prepričala užas kroz koji prolazi u Kijevu (FOTO)
natalka denisenko