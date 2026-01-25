"NI MI, NI AMERIKANCI, NEĆEMO PRIČATI SA KALAS, ČEKAMO JE DA ODE!" Kremlj oštro o evropskim političarima
Portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov izjavio je dansa da rukovodstvo Evropske unije predstavlja nekompetentne funkcionere, nesposobne da sagledaju budućnost.
"Nažalost, ovo je degeneracija političara koji su na vlasti. Od toga pati ceo sistem međunarodnih odnosa. Da, oni su nekompetentni", rekao je on uvoditelju programa „Moskva. Kremlj. Putin“ („Rusija-1“, VGTRK) Pavlu Zarubinu.
Peskov je naglasio da Rusija nikada ništa neće raspravljati sa šefom diplomatije EU Kaje Kalas.
"Ni mi ništa sa njom nikada nećemo raspravljati, ni Amerikanci ništa sa njom neće raspravljati, i to je očigledno. Šta uraditi? Treba samo čekati da ona ode", izjavio je portparol predsednika Rusije.
Predstavnik Kremlja je istakao da u rukovodstvu Evropske unije trenutno nema „političkih vizionara“:
"To su neki neobrazovani, nekompetentni funkcioneri, koji ne umeju da sagledaju budućnost i ne umeju da razumeju današnji sistem koordinata“, dodao je on.
(Kurir.rs/Interfax/P.V.)