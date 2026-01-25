Slušaj vest

Rusija trenutno poseduje samo tri do četiri jedinice svog novog sistema balističkih raketa srednjeg dometa "Orešnik“, ali planira da započne serijsku proizvodnju 2026. godine, saopštila je Ukrajinska spoljna obaveštajna služba (SZR).

Oleh Luhovski, prvi zamenik šefa SZR, rekao je za Ukriniform da Ministarstvo odbrane Rusije planira da počne proizvodnju najmanje pet raketa "Orešnik" godišnje počevši od ove godine.

"Znamo da Ministarstvo odbrane Rusije namerava da 2026. godine pokrene serijsku proizvodnju raketa ‘Orešnik’ i stekne kapacitet za proizvodnju pet ili više takvih raketa godišnje", izjavio je Luhovski.

Prema njegovim rečima, raketa „Orešnik“ ima veću važnost kao geopolitički signal nego kao vojno sredstvo. Opisao ju je kao „prvenstveno alat za zastrašivanje evropskih partnera Ukrajine“, napominjući da je borbena efikasnost sistema „sumnjiva“ i da se oslanja na zastarelu tehnologiju.

Dodao je da raketa zahteva „stalnu tehničku podršku i neposredno otklanjanje različitih kvarova“, što dodatno dovodi u pitanje njenu operativnu vrednost.

1/5 Vidi galeriju Raketa "Orešnik" Foto: Shutterstock, YouTube/ New Horizon TV, YouTube/ New Horizon TV

Ukrajinska obaveštajna služba smatra da je sistem baziran na starim sovjetskim projektima iz Moskovskog instituta za termalnu tehniku.

Raketa koja je korišćena u napadu na ukrajinsku Lavovsku oblast 2024. godine navodno nije imala sistem navođenja za bojevu glavu.