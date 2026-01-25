Slušaj vest

Savezni agenti koji su u subotu u Mineapolisu obarali muškarca na zemlju oduzeli su pištolj koji je nosio samo nekoliko trenutaka pre nego što su ga više puta upucali, navodi analiza videa Vašington posta, koja je zabeležila incident iz više uglova.

Snimci pokazuju da je do osam agenata pokušavalo da uhapsi Aleksa Džefrija Pretija, 37-godišnjeg medicinskog tehničara u intenzivnoj nezi.

Jedan je izašao iz gužve držeći Pretijev pištolj, a manje od sekunde kasnije ispaljen je prvi od, kako se čini, deset hitaca. Nije jasno iz videa da li su ostali agenti shvatili da je Preti – za koga lokalne vlasti veruju da je imao dozvolu za nošenje oružja – bio razoružan.

Preti je bio treća osoba u poslednjih nekoliko nedelja koja je pogođena hicima, i druga koja je ubijena, od saveznih agenata u Mineapolisu, epicentru nacionalnih nemira izazvanih imigracionom politikom Trampove administracije.

Zvaničnici Ministarstva za unutrašnju bezbednost (DHS) rekli su da su agenti na ulici Niklet sprovodili „ciljanu operaciju“ protiv druge osobe kada su naišli na muškarca kasnije identifikovanog kao Preti. DHS je objavio na X da je „pojedinac prišao agentima američke Granične patrolne službe sa poluautomatskim pištoljem 9 mm.“ U saopštenju se navodi da se činilo da muškarac želi „masakrirati pripadnike organa reda.“

„Agenti su pokušali da razoružaju ovog pojedinca, ali je naoružani osumnjičeni reagovao nasilno,“ rekla je sekretarka za unutrašnju bezbednost Kristi Noem na konferenciji za novinare. „Bojali su se za svoj život i za živote svojih kolega oko sebe, pa je agent ispalio odbrambene hitce.“

Foto: Printskrin

Iako nije potpuno jasno kako je interakcija Pretija sa saveznih agenata počela, snimci prolaznika pregledani od strane Posta postavljaju pitanja u vezi sa tim prikazom događaja. Portparol DHS nije odgovorio na poruke tražeći komentar.

Dva snimka

Rano u subotu ujutru okupljeni prolaznici protestovali su protiv operacije DHS-a, neki su zvižducima upozoravali stanovnike na prisustvo agenata, dok su drugi snimali događaje. Jedan video, snimljen iz prolaznog automobila, prikazuje Pretija na ulici kako razgovara sa agentima i snima ih telefonom. U rukama ne drži pištolj. Agent ga pomera nazad ka trotoaru. Nije jasno kako je interakcija počela niti koje su reči izmenjene.

Drugi video, snimljen kratko nakon toga, prikazuje Pretija na istoj ulici. On prilazi agentima, i dalje snima telefonom u desnoj ruci i ne drži pištolj. Zvuk ne beleži šta je rečeno između Pretija i agenta. Jedan od agenata gura osobu koja izgleda kao prolaznik ili protestant na trotoar.

Preti staje između njih, i agent ga prska biber sprejom. Preti počinje da se uključuje u interakciju sa osobom koja je gurnuta, razmena je nečujna na snimku. Agent izgleda pokušava da ga odvoji, pridružuju mu se drugi agenti koji pokušavaju da ga obore na zemlju.

Tokom otprilike narednih 10 sekundi, Preti nikada ne leži potpuno na zemlji niti se u potpunosti predao. Ponekad su mu kolena skupljena ispod tela, dok ga agenti drže, ruke na njegovim leđima.

1/6 Vidi galeriju Mineapolis ubistvo Foto: Brandon Bell / Getty images / Profimedia, Stephen Maturen / Getty images / Profimedia

Dok najmanje četiri agenta pokušavaju da ga savladaju, agent u sivoj jakni prilazi. Njegove glatke ruke su prazne, pokazuje video.

Agent u sivoj jakni se saginje, pruža ruku prema Pretiju i podiže pištolj sa leđa, u blizini pojasa, prema videima snimljenim iz više uglova. Agent se okreće i počinje da se udaljava držeći oružje, usmereno ka zemlji.

Drugi agent, koji stoji pored agenta u sivoj jakni, u isto vreme vadi pištolj i upire ga u Pretijeva leđa sa male distance. Najmanje dva agenta pokušavaju da ga drže. Trenutak kasnije se čuje prvi pucanj, iako video ne pokazuje jasno koji je agent pucao. Preti se podiže na jedno koleno i pada dok agent koji je izvadio oružje puca u brzom nizu.

1/10 Vidi galeriju Protesti u Mineapolisu protiv Trampa i ICE-a Foto: JOHN G. MABANGLO/EPA, OLGA FEDOROVA/EPA, Angelina Katsanis/FR172095 AP