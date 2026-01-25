AUTOBUS IZGOREO NA GRANICI SA TURSKOM! Krenuo iz Bugarske, čekali redovnu kontrolu, a onda je tragedija ČUDOM IZBEGNUTA! Evo šta je vozač uradio
Autobus koji je jutros prevozio 21 putnika na relaciji Bugarska–Izmir potpuno je uništen u požaru na samom ulazu u Tursku, na graničnom prelazu Kapıkule. Kako je saopštila turska agencija zadužena za organizaciju putovanja, u incidentu nije bilo povređenih.
Do požara je došlo u trenutku kada je vozilo pristiglo na granični punkt. Plamen se munjevito proširio, a autobus je za svega nekoliko minuta bio zahvaćen vatrom sa svih strana. Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat.
Vozač je, prema dostupnim informacijama, na vreme uočio dim i odmah zaustavio autobus, što je omogućilo putnicima da brzo napuste vozilo i sklone se na bezbedno mesto, pre nego što se vatra u potpunosti razbuktala.
Vatrogasne ekipe iz Jedrena (Odrina) brzo su reagovale i izašle na teren, ali zbog izuzetno brzog širenja požara nisu uspele da spasu vozilo, koje je u potpunosti izgorelo. Intervenciju je dodatno otežavala snažna vatra koja je zahvatila ceo autobus.
Nadležno tužilaštvo i druge institucije u Jedrenu pokrenule su istragu kako bi se utvrdile okolnosti pod kojima je došlo do incidenta. Prema prvim informacijama, razmatraju se sve mogućnosti, uključujući tehnički kvar, probleme sa električnim instalacijama ili motorom. Tačan uzrok biće poznat nakon detaljnog veštačenja ostataka autobusa i pregleda snimaka sa sigurnosnih kamera na graničnom prelazu.