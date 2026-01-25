Slušaj vest

Autobus koji je jutros prevozio 21 putnika na relaciji Bugarska–Izmir potpuno je uništen u požaru na samom ulazu u Tursku, na graničnom prelazu Kapıkule. Kako je saopštila turska agencija zadužena za organizaciju putovanja, u incidentu nije bilo povređenih.

Do požara je došlo u trenutku kada je vozilo pristiglo na granični punkt. Plamen se munjevito proširio, a autobus je za svega nekoliko minuta bio zahvaćen vatrom sa svih strana. Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat.

Vozač je, prema dostupnim informacijama, na vreme uočio dim i odmah zaustavio autobus, što je omogućilo putnicima da brzo napuste vozilo i sklone se na bezbedno mesto, pre nego što se vatra u potpunosti razbuktala.

Vatrogasne ekipe iz Jedrena (Odrina) brzo su reagovale i izašle na teren, ali zbog izuzetno brzog širenja požara nisu uspele da spasu vozilo, koje je u potpunosti izgorelo. Intervenciju je dodatno otežavala snažna vatra koja je zahvatila ceo autobus.