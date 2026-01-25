Slušaj vest

Brajan Krasenstin, američki preduzetnik i politički komentator, objavio je snimak na platformi X na kojem tvrdi da je, kako je rekao, "ICE agent koji je ubio civila Aleksa Džefrija Pretija izgleda iz Teksasa".

"Ako imate bilo kakve informacije o ovom čoveku, odmah me kontajtirajte. Hvala vam!", napisao je Krasenstin.

Krasenstin je internet ličnost i preduzetnik koji je stekao vidljivost kao politički komentator i kreator digitalnih medijskih projekata, naročito kroz svoje angažmane na društvenim mrežama i tehnološkim platformama.

Bio je suosnivač i prethodni novinar/urednik internet portala "Hill Reporter", koji je bio politički orijentisan i tipično na liberalnoj strani.

Takođe je poznat kao osnivač i finansijski direktor NFTz.me i kao ličnost u digitalnom i tehnološkom sektoru, uz višedecenijsko iskustvo u internet izdavaštvu i oglašavanju, a prati ga 800.000 ljudi.

Otvoreni je protivnik predsednika SAD Donalda Trampa.

Po američkom ustavu, Krasenstin sme da napiše ovakvu objavu, ali ne sme da je predstavlja kao potvrđenu činjenicu o identitetu agenta dok to zvanično nije potvrđeno, jer bi u tom slučaju mogla da bude pravno problematična.

Krasenstin nije jedini koji je besan zbog ubistva Pretija - na ulice su izašli demonstranti.